世界先進新加坡12吋廠 第4季移入機台、進度超前
世界先進（5347）28日舉行家庭日，針對旗下新加坡VSMC 12吋廠的進度？董事長方略表示，去年第4季破土，經過8個月的努力，所有工程進展都相當順利，甚至有超前的狀況，目前半導體面臨不確定性，但客戶都還是積極的，希望保持建廠進度，6月初開始上樑，第4季移入機台設備，預期2026年下半年，會產出樣品給客戶，2027年第1季量產的行程不變，甚至可能超前。
方略說，在地緣政治緊張、這種不確定性因素下，我們感受到，很多的客戶對世界先進新加坡12吋廠展現比較大的興趣，現在跟這些客戶積極溝通，簡單一句話，「世界先進12吋廠在新加坡進展相當順利」，而且需求看起來是相當的正面。
他說，目前有急單進來，主要是汽車和一些消費性產品的訂單。由於半導體關稅影響鈍化，2025年景氣回到所謂的季節性的變化，整個2025年半導體是溫和成長，客戶不論是來自IDM、IC設計公司等，都有增加，原先預測2025年很多的汽車電子產品庫存，經過庫存調整之後，回到正常的水位，目前客戶的表現，也就是下單比較積極了。
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