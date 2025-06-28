快訊

「媽媽同事」囂張推工作又早退！46歲單身女悲憤：沒小孩難道是無形懲罰？

83歲蔡瀾病逝…港4大才子全殞落！曾說墓誌銘只刻「我活過」

北市64歲獨居婦才要去做健檢...卻陳屍床上 家屬慟：沒病史

世界先進新加坡12吋廠 第4季移入機台、進度超前

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
世界先進家庭日活動，董事長方略（中）與中獎員工合影。記者蕭君暉／攝影
世界先進家庭日活動，董事長方略（中）與中獎員工合影。記者蕭君暉／攝影

世界先進（5347）28日舉行家庭日，針對旗下新加坡VSMC 12吋廠的進度？董事長方略表示，去年第4季破土，經過8個月的努力，所有工程進展都相當順利，甚至有超前的狀況，目前半導體面臨不確定性，但客戶都還是積極的，希望保持建廠進度，6月初開始上樑，第4季移入機台設備，預期2026年下半年，會產出樣品給客戶，2027年第1季量產的行程不變，甚至可能超前。

方略說，在地緣政治緊張、這種不確定性因素下，我們感受到，很多的客戶對世界先進新加坡12吋廠展現比較大的興趣，現在跟這些客戶積極溝通，簡單一句話，「世界先進12吋廠在新加坡進展相當順利」，而且需求看起來是相當的正面。

他說，目前有急單進來，主要是汽車和一些消費性產品的訂單。由於半導體關稅影響鈍化，2025年景氣回到所謂的季節性的變化，整個2025年半導體是溫和成長，客戶不論是來自IDM、IC設計公司等，都有增加，原先預測2025年很多的汽車電子產品庫存，經過庫存調整之後，回到正常的水位，目前客戶的表現，也就是下單比較積極了。

世界先進董事長方略。記者蕭君暉／攝影
世界先進董事長方略。記者蕭君暉／攝影

新加坡 半導體 世界先進

延伸閱讀

世界先進發放辛勤獎金 每人1萬到3.5萬元

世界先進下半年溫和成長 關稅不確定性等因素出現鈍化

台廠矽光子供應鏈 經部助穩懋上詮聯發科布局

全球和平指數冰島連17冠 俄墊底 美落後辛巴威、印度

相關新聞

世界先進發放辛勤獎金 每人1萬到3.5萬元

晶圓代工廠世界先進今 日舉辦家庭日活動，董事長方略致詞時表示，儘管今年在川普2.0下，是非常挑戰的一年，但公司上半年營收...

世界先進新加坡12吋廠 第4季移入機台、進度超前

世界先進（5347）28日舉行家庭日，針對旗下新加坡VSMC 12吋廠的進度？董事長方略表示，去年第4季破土，經過8個月...

台幣急升 世界董座方略：因避險措施得宜 「幾乎」沒有影響

世界先進董事長方略今日出席世界先進家庭日受訪時表示，儘管雖年初迄今，新台幣升值高達12%，對很多產業帶來顯著影響，但世界...

美中簽協議 撤晶片軟體禁令…陸承諾出口稀土、美收回反制措施

美國總統川普26日在白宮出席活動時說，25日甫和中國簽署協議，但未透露細節，商務部長盧特尼克後來則透露，已與中國大陸敲定...

時代雜誌調查 台積登全球百大影響力企業

時代雜誌（Time）26日公布2025年全球百大影響力企業，台積電榜上有名，是唯一上榜的晶圓代工業者，人工智慧（AI）晶...

中華電再砸24億 建新海纜…提高國際網路韌性

電信龍頭中華電信昨（27）日宣布投資興建「AUG」海纜，預計投資金額24億元。這也是繼3月底宣布斥資46億元，投資全新海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。