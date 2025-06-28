台幣急升 世界董座方略：因避險措施得宜 「幾乎」沒有影響

世界先進董事長方略今日出席世界先進家庭日受訪時表示，儘管雖年初迄今，新台幣升值高達12%，對很多產業帶來顯著影響，但世界因避險措施得宜，「幾乎」沒有影響。

方略表示，今年受川普2.0及關稅等不確定因素影響，是嚴峻挑戰的一年，不過上半年受惠急單湧入有同仁努力，公司在營收和獲利都穩定成長，進入下半年，對等關稅等不確定性有鈍化情況，客戶需求仍相當積極，預期下半年以美元計算的營收可望溫和成長。

世界財務長黃惠蘭表示，今年新台幣劇烈波動，對財務部門是極大挑戰，公司採取出貨時，在還未收到貨款前就以出口文件賣出美元，降低受美元貶值的影響，對財務人員考驗的是，必須精準掌握實際出貨金額，如此才能精準避開匯率波動的風險。

方略在被問及如何看待2025年半導體的景氣及公司營運展望時說，今年對所有行業都是極大的挑戰性，主要是從川普上任以來100天的大驚奇，到後來4月初推出來的對等關稅，再加上威脅半導體關稅，甚至還有針對半導體課徵關稅等，這些政策帶來不確定性，上半年確實是很大的挑戰。所幸世界的客戶因擔心實施關稅，提前備貨，把這些因素全部考慮進去，世界上半年仍還維持健康成長。

方略強調，排除關稅及匯率因素，上半年營收按美元計價，世界還算是不錯的成長，下半年景氣預測和公司營運展望，還是有對等關稅等不確定性，再加上還有半導體的關稅都還未拍板安案，不過從客端的反應，對關稅等的衝擊似乎已鈍化，「我們看到的結果是客戶的需求還是相當積極下單」。預估世界今年下半年以美元計價的基礎，應該還是繼續成長。

另外一個影響比較大的就是新台幣升值，從年初到現在新台幣到昨天為止幾乎升了12%， 這對半導體製造業來講影響顯著，不過因世界避險得宜，匯率對世界幾乎沒影響。綜合上述因素考量，今年仍會是溫和成長的一年。

方略並提及，因地緣政治衝擊升高，世界與台積電和恩智浦合作的新加坡廠，受到客戶極大回應，可能會加快量產的時程。他說世界新加坡的VSMC的12吋廠已訂今年第4季開始移機，明年底前送樣給客戶認證，原訂2027年上半年量產的時程，可能會提升，但基於穩健原則，公司還未變更既定完工量產時程，而且目前還是先衝刺一廠產能滿載再決定是否擴建第二廠。

世界新加坡廠的預計2027年開始量產，並在2029年達到月產能5.5萬片，主要生產130奈米到40奈米之間的混合訊號、電源管理和類比產品，以支援汽車、工業、消費性電子及行動裝置等終端市場。