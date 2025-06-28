世界先進發放辛勤獎金 每人1萬到3.5萬元

晶圓代工廠世界先進今 日舉辦家庭日活動，董事長方略致詞時表示，儘管今年在川普2.0下，是非常挑戰的一年，但公司上半年營收、獲利都呈現成長，為感謝員工付出，將發放辛勤獎金，職級不同，每人可領約1 萬至3.5萬元，對象為去年底入值前的員工，將於7月25日發放。

方略公布去年12月 31 日前進入世界先進的同仁，其中基層員工每人發放1萬元辛勤獎金 ，2x職等每人1.5萬元；31及32職等每人發放2萬人，33到34職等每人發放3.5萬元，35職等（即經理級）以上，則還要繼續努力。

方略今日看到與會的世界員工攜帶家眷，由感而發說，少子化已成國家危機，為鼓勵員工多生育，希望明年可以看到更多的「世界寶寶」，世界已規畫一系列生育補助、育兒照顧等多項友善職場措施。

世界幕僚補充說，世界先進的「家庭照顧強化計畫」內容包括延長產假至14周、生育補助加碼至每胎1萬元、新增「幼兒照顧假」：育有3歲以下子女的員工，每月可享 8 小時有薪照顧假、彈性擴增「家庭照顧假」至14天，及全面升級孕期友善措施等。

世界強調，公司積極打造多元、公平 、共融的職場文化，營造兼顧工作與生活的友善環境，公司指出，自今年五一勞動節起推動「家庭照顧強化計畫」，實際落實對員工家庭支持的承諾，讓同仁在職涯發展與家庭生活之間獲得更多平衡。

世界今天選在桃園埔心牧場盛大舉辦，是第一次以野餐家庭日方式舉行，吸引超過1,500位同仁參與，連同眷屬共襄盛舉，總人數突破4,000人。