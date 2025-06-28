世界先進下半年溫和成長 關稅不確定性等因素出現鈍化
世界先進（5347）28日在桃園埔心牧場舉行家庭日活動，針對下半年展望，董事長方略表示，目前對等關稅等不確定性因素有鈍化現象，客戶需求相當積極，下半年以美元計算的營收，與去年同期相比，可望溫和成長。另外，新台幣今年以來升值12%，對半導體產業造成衝擊，不過，世界先進採取避險措施，受到的影響很小。
方略指出，川普上任以來讓產業面臨很大挑戰，4月初推出對等關稅，再加上威脅課徵半導體關稅，這些政策的推出帶來不確定性，因此，上半年其實是非常的挑戰，在這種環境下，很多人擔心關稅的影響，造成部分客戶提前備貨，因此，上半年把這些因素全部考慮進去，還算是健康成長。
他說，若是按照美元計價，上半年算是不錯的成長，至於下半年還是要面臨對等關稅的不確定性，再加上半導體的關稅也還沒有確定，在這些不確定性的情況下，這類衝擊看起來有一些鈍化，鈍化的反應的就是，看到客戶的需求仍然積極下單，以美元計價的表現來看，下半年還是會繼續的成長，這些不確定性的負面影響開始出現鈍化了。
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