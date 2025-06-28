AI資料中心落地營運 台灣將躍亞太通訊樞紐

近年因美中貿易戰，台灣的「地緣政治」地位更顯重要，讓國際海纜選擇登陸台灣，驅動國際數據傳輸匯聚台灣；三大雲端服務供應商（CSP）的AI資料中心（AIDC）也已在台灣落地營運，帶動國際海纜頻寬需求。台灣不僅是亞太海纜中心，更將成為亞太通訊樞紐。

台灣地處東北亞及東南亞中心，是美國連接亞洲的關鍵樞紐，目前有超過15條海纜登陸台灣。網路資料中心（IDC）業者透露，相較台灣，原本香港是整個亞洲地區更為熱門的海纜及IDC落腳地點，但香港回歸後，有資安、國安、資料保護等敏感議題，現在台灣比香港更具吸引優勢。

全球海纜乘載全球90%甚至高達99%以上國際傳輸量，加上近年AI趨勢帶起全球對於「算力」的軍備競賽，「海纜」的傳輸速度更成AI軍備競賽的一環，不僅電信業者加碼投資海纜，近年Google、Meta、微軟等大型CSP更是斥資數十及上百億美元，獨立布局全球海纜網路。

現在三大CSP都在台灣設立AIDC，加上政府與企業積極投入建設，全台AIDC將從現在的22座，擴大至2028年的30座以上。

特殊地理位置、AIDC蓬勃發展，台廠布局全球，驅動台灣成為亞洲海纜建設的重要關鍵。中華電信（2412）也因此加速投資國際海纜串連全球，讓台灣成為亞太海纜中心。IDC業者分析，現在東南亞各國資料傳輸往日本、韓國及美國都要經過台灣，台灣海纜多也吸引各國透過台灣進行轉接。