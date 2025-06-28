AI資料中心落地營運 台灣將躍亞太通訊樞紐

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

近年因美中貿易戰，台灣的「地緣政治」地位更顯重要，讓國際海纜選擇登陸台灣，驅動國際數據傳輸匯聚台灣；三大雲端服務供應商（CSP）的AI資料中心（AIDC）也已在台灣落地營運，帶動國際海纜頻寬需求。台灣不僅是亞太海纜中心，更將成為亞太通訊樞紐。

台灣地處東北亞及東南亞中心，是美國連接亞洲的關鍵樞紐，目前有超過15條海纜登陸台灣。網路資料中心（IDC）業者透露，相較台灣，原本香港是整個亞洲地區更為熱門的海纜及IDC落腳地點，但香港回歸後，有資安、國安、資料保護等敏感議題，現在台灣比香港更具吸引優勢。

全球海纜乘載全球90%甚至高達99%以上國際傳輸量，加上近年AI趨勢帶起全球對於「算力」的軍備競賽，「海纜」的傳輸速度更成AI軍備競賽的一環，不僅電信業者加碼投資海纜，近年Google、Meta、微軟等大型CSP更是斥資數十及上百億美元，獨立布局全球海纜網路。

現在三大CSP都在台灣設立AIDC，加上政府與企業積極投入建設，全台AIDC將從現在的22座，擴大至2028年的30座以上。

特殊地理位置、AIDC蓬勃發展，台廠布局全球，驅動台灣成為亞洲海纜建設的重要關鍵。中華電信（2412）也因此加速投資國際海纜串連全球，讓台灣成為亞太海纜中心。IDC業者分析，現在東南亞各國資料傳輸往日本、韓國及美國都要經過台灣，台灣海纜多也吸引各國透過台灣進行轉接。

海纜 IDC AI

延伸閱讀

香港女神柏安妮女兒21歲！被封香港「國民初戀」超空靈

暑假將至 陸委會提醒赴港澳留意當地法規、勿闖禁地

高股息與AI雙主題持續吸金 資本支出成AI關鍵觀察指標

歐盟駐處漫畫文宣再出擊 台歐海纜同遭破壞引共鳴

相關新聞

美中簽協議 撤晶片軟體禁令…陸承諾出口稀土、美收回反制措施

美國總統川普26日在白宮出席活動時說，25日甫和中國簽署協議，但未透露細節，商務部長盧特尼克後來則透露，已與中國大陸敲定...

時代雜誌調查 台積登全球百大影響力企業

時代雜誌（Time）26日公布2025年全球百大影響力企業，台積電榜上有名，是唯一上榜的晶圓代工業者，人工智慧（AI）晶...

中華電再砸24億 建新海纜…提高國際網路韌性

電信龍頭中華電信昨（27）日宣布投資興建「AUG」海纜，預計投資金額24億元。這也是繼3月底宣布斥資46億元，投資全新海...

AI資料中心落地營運 台灣將躍亞太通訊樞紐

近年因美中貿易戰，台灣的「地緣政治」地位更顯重要，讓國際海纜選擇登陸台灣，驅動國際數據傳輸匯聚台灣；三大雲端服務供應商（...

神達伺服器訂單暢旺 總經理何繼武：現在美國產能「滿滿的」

神達（3706）伺服器訂單暢旺，既有美國廠房擴產後，近期接連在加州租用兩間廠房，因應伺服器龐大需求。神達總經理何繼武27...

中美晶透過台特化投資弘潔科技 跨足半導體零件清洗領域

中美晶今（27）日宣布，將透過集團內關聯企業台特化，以現金取得弘潔科技65.22%股權，跨足台灣半導體製程設備零件清洗與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。