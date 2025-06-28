中華電再砸24億 建新海纜…提高國際網路韌性

電信龍頭中華電信（2412）昨（27）日宣布投資興建「AUG」海纜，預計投資金額24億元。這也是繼3月底宣布斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」後，今年第二條國際海纜投資，兩條海纜投資總額達70億元。

中華電信規劃，未來再新建七條海纜（包含今年兩條在內）及一個新海纜站，提高台灣國際網路韌性。

中華電信2025年國際海纜布局

中華電信董事長簡志誠年初宣布，今年重點是「AI加持，挑戰兆元市值」，強打AI、新世代網路、安全與韌性等六大重點。簡志誠強調，強化網路韌性，除了即將完工登陸的東南亞日本二號海纜（SJC2）及杏子海纜（Apricot）加入營運，更會擴大投資國際海纜。

中華電信過去三年每年都投資一條新海纜，看準市場需求情況，「擴大、加速」投資海纜，中華電信在短短不到半年內就公告兩項國際海纜投資案。

根據公告，海底電纜光纖及相關設施最終建設成本將由AUG投資會員依投資比例分攤，中華電按比例投資金額超過24億元。AUG海纜的投資夥伴、總投資金額，連接地區，按照海纜聯盟約定，預計7月中旬才對外說明。

AUG海纜是2025年上半年中華電信投資的第二條國際海纜，3月底中華電信宣布以46億元投資興建新的海底電纜系統「E2A」。

由中華電信、韓國SK寬頻、日本軟銀及美國Verizon共同籌建，預計2028下半年啟用，是中華電信布局AI、強化網路韌性，提升台灣在亞太海纜匯集中心地位的重要投資。

中華電信擁有自有投資台灣聯外海纜約七條、四座國際海纜站、對外頻寬34Tbps，全球海纜布局超過30條、建立50個全球節點，強化台灣網路韌性，助攻台商在全球營運的關鍵基礎建設。

中華電信多年前參與投資連接台日港新的SJC2及連接台日印新的Apricot即將完工啟用。

多年前中華電信斥資建設時，業界還一度懷疑是否有興建必要性，但如今證明趕上趨勢，尚未完工就因客戶頻寬需求強勁，2024年底前已預售 80%以上頻寬，證明投資正確。