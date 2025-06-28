時代雜誌調查 台積登全球百大影響力企業

時代雜誌（Time）26日公布2025年全球百大影響力企業，台積電（2330）榜上有名，是唯一上榜的晶圓代工業者，人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（NVIDIA）則未獲選。

這份名單分成五大類，分別是創新者（Innovator）、顛覆者（Disruptors）、領導者（Leaders）、巨擘（Titans）及先鋒（Pioneers），台積電隸屬於巨擘類別。時代雜誌指出，台積電是全球最大晶片製造商，提供智慧手機和資料中心等所有裝置的「大腦」。拜台積電生產的尖端AI晶片需求持續激增之賜，該公司2025年第1季財報優於分析師預期。

這些晶片已導致台積電捲入美國和中國大陸貿易戰，面對白宮施壓，台積電3月承諾對美國晶片製造工廠投資1,000億美元，帶動該公司美國投資總規模升至1,650億美元。整體而言，2025年台積電計劃在德國與日本等國興建九座工廠。

台積電晶圓代工競爭對手南韓三星和美國英特爾都未上榜，輝達也不見蹤影；其他上榜的AI及半導體領域企業還有阿里巴巴、艾司摩爾（ASML）、字節跳動、DeepSeek、華為、Meta、OpenAI和Scale AI等。

值得注意的是，旗下「Labubu」玩偶紅遍全球的中國大陸泡泡瑪特公司，也是全球百大影響力企業之一。時代雜誌指出，目前全球有530座泡泡瑪特主題商店，泡泡瑪特2024年營收與獲利比2023年激增逾一倍。