神達伺服器訂單暢旺 總經理何繼武：現在美國產能「滿滿的」

神達（3706）伺服器訂單暢旺，既有美國廠房擴產後，近期接連在加州租用兩間廠房，因應伺服器龐大需求。神達總經理何繼武27日指出，持續根據客戶需求調整產能，「現在看起來產能滿滿的」。神達投控靠著負責伺服器的神雲科技及神達數位「雙引擎」成長，對今年整體營運樂觀看待。

何繼武表示，神雲科技及神達數位兩間子公司業績呈現增長，累計神達今年前五個月營收達416.22億元、年增126.9%，續創歷史新高。

神雲科技伺服器業務扮演增長關鍵要角，大客戶甲骨文（Oracle）參與星際之門AI計劃，加上其他北美雲端客戶需求同步增長，神達美國廠伺服器產能滿載。

神達本月19日宣布子公司MiTAC Computing Technology USA Corporation租用不動產使用權資產，建物交易數量為52,661平方英尺，26日再租用加州不動產使用權資產，建物交易單位數量為80,641平方英尺。

何繼武指出，神達很早就在美國加州設廠，公司也一直在根據客戶需求調整產能，產能滿滿，未來還有機會在北美地區擴大產能。

市場推估，神達位於加州兩座租借的新廠房，預計下半年量產，生產液冷機櫃等產品，就近供應北美客戶。加上原先的加州廠，在美國本土伺服器業務有三座廠房供應；其他產區部分，神達台灣竹南新廠估計今年第3季啟用，越南河內新廠第4季量產。

神達今年積極擴產，反映在資本支出成長，今年至少落在1億至2億美元之間。