中美晶透過台特化投資弘潔科技 跨足半導體零件清洗領域

中美晶今（27）日宣布，將透過集團內關聯企業台特化，以現金取得弘潔科技65.22%股權，跨足台灣半導體製程設備零件清洗與表面精密加工與再生等整修服務領域。

中美晶表示，台特化主供半導體製程所需的特殊氣體市場，此次進一步跨足高階設備零件超潔淨 (UHP, Ultra High Purity) 清洗及檢測、表面精密加工及再生新領域，雙管齊下擴大半導體關鍵材料與製程支援能力，全面強化對高階製程精密需求的覆蓋，以因應人工智慧（AI）與高速運算驅動的快速成長。

此次交易價格為每股普通股300元，以全額現金支付對價，投資總額近30億元。交割日暫定為2025年8月5日。交易完成後，中美晶將透過對台特化的策略性持股，間接掌握弘潔科技65.22%股權，預計由集團董事長徐秀蘭接任弘潔科技新任董事長，與其原有專業經營團隊緊密協作，發揮集團在材料與製程服務的整合優勢，共同拓展高階製程市場機會。

弘潔科技成立於2008年，於台灣新竹、台南及中國南京設有營運據點，專注於半導體先進製程所需的設備零組件UHP清洗與再生服務，具備完整的表面精密加工分析技術及材料開發、超潔淨清洗與零件整修能力，並已獲多家國內外晶圓代工與記憶體廠採用。其專業清洗技術能有效去除微細污染物，同時保護原始材料，延長高價設備零件的使用壽命，協助客戶降低缺陷率並提升製程良率。

此外，弘潔科技具備快速客製與研發能力，能配合先進製程持續升級，提供穩定、高品質的在地服務。透過本次納入集團布局，中美矽晶將優化從特殊氣體到設備零件表面精密加工、超高潔淨清洗與再生服務的一站式能力，強化對半導體客戶的整體支援。

中美晶積極透過轉投資拓展營運觸角，扮演集團綜效的推動者，運用其全球據點、銷售通路與管理專長等關鍵資源，與關聯企業合作以強化策略布局與營運體質。其策略定位聚焦於「母子公司協力、雙軸雙向發展」，一方面促進集團內各關聯公司自身業務的有機成長，另一方面協助其透過併購擴張事業版圖，藉由多元動能全面提升整體競爭力。

中美晶表示，此次由台特化投資弘潔科技，正是中美矽晶整合集團資源、加速關鍵領域布局的具體實踐，同時進一步強化集團對高階製程關鍵需求的支援力道，提升在AI、先進封裝與高效能運算驅動下的市場競爭力。