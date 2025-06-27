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TEL機器人大賽送冠軍去日本 把握6月底最後參賽機會

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
TEL機器人大賽送冠軍去日本，把握6月底最後參賽機會。圖／TEL台灣提供
TEL機器人大賽送冠軍去日本，把握6月底最後參賽機會。圖／TEL台灣提供

全球知名半導體製造設備商Tokyo Electron Taiwan（以下稱TEL台灣）重視創新科技人才培育，舉辦機器人賽事「TEL Robot Combat / 東京威力科創機器人大賽」已邁入第10年，今年度賽事報名進入倒數階段，將於6月30日下午5時截止報名，歡迎全台大專院校以上的學生組隊參加，最終28隊於12月6日高雄駁二大勇P3倉庫一較高下，不僅可帶走加碼高額獎金，總冠軍還可赴日參訪。

本次賽事主軸為「棒球投擲」，參賽隊伍必須設計製作一款具有棒球投擲能力的機器人，並導入人工智慧（AI）元素，將球投入指定位置即可獲得積分。期待參賽隊伍結合自身所學及團隊創意，在舞台上盡情展現、發光發熱。

今年適逢比賽10周年，入圍決賽的28隊除了能獲得每組4萬元的製作補助費，獎金更隨之加碼。總冠軍還能獲得前進日本TEL工廠參訪的機會，入住公司專屬的「研修度假中心」，沉浸式體驗TEL員工福利。

TEL台灣積極推動產官學合作，除了深入校園，並與南科管理局及金屬中心展開交流，探索合作契機外，更邀請知名工業自動化大廠台灣安川電機（Yaskawa）及台灣大學AI機器狗（NTU DogBot）研究團隊共襄盛舉。台灣安川電機為驅動技術、工業自動化和機器人領域的世界領先製造商；而台大AI機器狗研究團隊運用多項機電設計與AI技術，在機器狗的研發上已有顯著成果。

機器人 AI

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