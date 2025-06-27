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德律：伺服器需求強接單活絡 第3季營運動能延續

中央社／ 新竹27日電

檢測設備廠德律今天表示，伺服器需求強勁，目前接單依然活絡，第3季業績可望延續今年以來的成長動能，今年總營收應可較大幅度成長。

德律召開線上法人說明會，指出網通、伺服器及手機是今年來營運成長的主要動能，其中，網通和伺服器產品營收比重自去年前5月的16%，大舉攀高至今年前5月的34%；手機產品營收比重自去年前5月的15%，攀升至今年前5月的18%。

德律今年前5月營收新台幣35.58億元，較去年同期成長30.77%，前5月稅後淨利約9.08億元，年增約16.3%，每股純益3.84元。

展望未來，德律表示，隨著AI發展基礎設施化，伺服器需求強勁，目前接單依然活絡，今年來營運成長動能可望延續至第3季，今年總營收應可較大幅度成長。

網通 營收 伺服器

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