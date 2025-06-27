台幣4月以來急升12% 金寶大減「借低存高」匯率操作

金寶（2312）東南亞產能布局比重達50%，非中比例高，台灣零製造，加上切入AI伺服器業務，今年營運受期待，但受台幣升值波動影響，公司表示兩面向出現影響，分別是：台幣營收及匯率操作策略。

4月初以來台幣急升12%，金寶表示，對台幣計價營收跟毛利率帶來衝擊，台幣計價營收恐衰退，另外，年初原透過利差「借低存高」獲取利息收入，但本季也積極降低該部位，從200～300筆定存減至100~150筆。

新台幣對美元匯率26日急升一度達28字頭，衝擊出口業，金寶總經理陳威昌表示，對毛利率一定有影響，雖然收款為美元，採購與生產進料都以美元可以相互抵銷，且海外生產有當地貨幣計價費用，故台幣大升值，這些貨幣換回台幣計價都會侵蝕毛利率，這不只是金寶，是電子同業都會面臨現況。

他表示，今年初以美元角度來說，本來預估營收會全年與2024年持平，匯率波動對營運面影響較小，但現在台幣升值緣故，以台幣計價營收可能會受匯率影響，意指可能台幣營收將衰退。

在匯率操作上，金寶表示，會以避險為前提，即便進行利差操作，也是在評估利差大於避險成本時才進行，今年初開始會「借低還高」，從利率較低的國家借款，支援利率較高的國家使用，以降低利息支出，其次也會「借低存高」，借入較低利率的貨幣（如台幣或泰銖），然後存入較高利率的美元資產，以增加利息收入。雖然這會提高匯兌風險，但公司會在評估利差大於避險成本的前提下進行操作。

不過因4月起台幣快速升值，大幅波動拉高避險成本，已從4月開始逐步降低外幣避險部位，以減少匯率風險及降低避險成本，年初時美元資產一度高達200~300筆定存，但現在已經逐步降至100~150筆，未來還會持續調降。