神達伺服器訂單暢旺 總經理何繼武：現在產能滿滿的

神達（3706）伺服器訂單暢旺，在既有美國廠房擴產後，近期接連宣布在加州租用兩間新廠房，藉此因應伺服器龐大需求。神達總經理何繼武27日指出，神達一直在根據客戶需求調整產能，「現在看起來產能滿滿的。」整體來看，神達投控現在是負責伺服器的神雲科技及神達數位「雙引擎」成長，對今年整體營運樂觀看待。

何繼武表示，神達投控近兩年是靠著伺服器的神雲科技及神達數位「雙引擎」成長，兩間子公司業績都呈現增長。

神達本月19日才宣布子公司MiTAC Computing Technology USA Corporation取得不動產使用權資產，採用租借方式，建物交易數量為52,661平方英尺，26日又宣布取得加州不動產使用權資產，建物交易單位數量為80,641平方英尺，亦為租借方式取得。

對此，何繼武指出，神達很早就在美國加州設廠，公司也一直在根據客戶需求調整產能，「現在看起來產能滿滿的。」未來還有機會在北美地區擴大產能。

市場推估，神達位於加州兩座租借的新廠房，預計將於下半年啟動量產，生產液冷機櫃等產品，就近供應北美客戶。加上原先神達既有的加州廠，神達光在美國本土伺服器業務就有三座廠房供應，顯見訂單需求強勁。

此外，在海外產能方面，神達台灣竹南新廠估計今年第3季啟用，越南河內新廠第4季量產。

神達今年積極擴產，也反映在資本支出成長。神達先前指出，現在資本支出比年初預估增加，也比過去倍數成長，今年至少落在1億至2億美元之間。