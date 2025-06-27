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東京威力科創機器人大賽報名倒數 比拚AI棒球投擲

中央社／ 新竹27日電

半導體製造設備廠東京威力科創舉辦機器人大賽邁入第10年，今年賽事報名進入倒數階段，至6月30日下午5時截止。東京威力科創表示，總冠軍將可獲得前進TEL日本工廠參訪的機會，入住公司專屬「研修度假中心」。

東京威力科創發布新聞稿表示，今年的機器人大賽主軸為「棒球投擲」，參賽隊伍必須設計製作一款具有棒球投擲能力的機器人，並導入AI元素，將球投入指定位置即可獲得積分。

東京威力科創指出，將有28隊進入決賽，於12月6日在高雄駁二大勇P3倉庫一較高下，每隊將可獲得新台幣4萬元的製作補助費。總冠軍不僅可獲得12萬元等值獎金或獎品，並可前往東京威力科創母公司TEL日本工廠參訪及入住研修度假中心。

東京威力科創表示，這次特別與工業自動化業者台灣安川電機（Yaskawa）及台灣大學AI機器狗研究團隊合作，將在決賽日進行展示。

機器人 東京 日本

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