東京威力科創機器人大賽報名倒數 比拚AI棒球投擲
半導體製造設備廠東京威力科創舉辦機器人大賽邁入第10年，今年賽事報名進入倒數階段，至6月30日下午5時截止。東京威力科創表示，總冠軍將可獲得前進TEL日本工廠參訪的機會，入住公司專屬「研修度假中心」。
東京威力科創發布新聞稿表示，今年的機器人大賽主軸為「棒球投擲」，參賽隊伍必須設計製作一款具有棒球投擲能力的機器人，並導入AI元素，將球投入指定位置即可獲得積分。
東京威力科創指出，將有28隊進入決賽，於12月6日在高雄駁二大勇P3倉庫一較高下，每隊將可獲得新台幣4萬元的製作補助費。總冠軍不僅可獲得12萬元等值獎金或獎品，並可前往東京威力科創母公司TEL日本工廠參訪及入住研修度假中心。
東京威力科創表示，這次特別與工業自動化業者台灣安川電機（Yaskawa）及台灣大學AI機器狗研究團隊合作，將在決賽日進行展示。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言