正崴獲天下雜誌1.5℃ 標章 旗下元杉森林自然解方助功

正崴（2392）展現淨零減碳及對環境保護的決心，符合《巴黎協議》本世紀末地球升溫不超過1.5℃之目標，獲頒天下雜誌授予「符合1.5℃溫控目標」標章的榮譽。旗下元杉森林也推出價值鏈外減緩活動（Beyond Value Chain Mitigation, BVCM）的自然解方，透過新植造林與發展森林經營碳匯專案，協助企業以抵消無法消減的殘餘碳排，達到淨零願景。

為喚起各界響應《巴黎協議》於本世紀末地球升溫不超過1.5℃之目標，天下雜誌與東海大學在2023年成立「企業減碳溫度計TRIPs」平台，參考了聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）模擬未來地球各種可能的升溫情境，用以評估每家企業過去的實際減碳成效與未來的減碳目標，並在每年的「企業1.5˚C論壇」頒發「符合1.5℃溫控目標」的榮譽標章。

正崴集團於2022年通過SBTi減碳目標驗證，將2021年設定為基準年，近期目標設定維持升溫在1.5°C，承諾2030年將範疇一和範疇二排放量較2021基準年減少42%，並承諾在同一時間範圍內，將購買的產品和服務，以及售出產品的使用的範疇三排放量減少25%，再次獲得天下雜誌1.5℃標章。

正崴集團在低碳創新方面居領先地位，積極推動氣候變遷管理策略，結合再生能源的使用，致力於在2040年達成淨零排放目標。旗下子公司森崴能源積極布局全方位的再生能源領域，提供ESG生態池的各式淨零減碳作法，除了提供節能、減碳認證、及各式綠電交易商品服務，近期更推動負碳技術、森林碳匯等方法抵消碳排，達到淨零排放的目標。

元杉森林表示，淨零排放不是不排放，而是努力讓人為造成的溫室氣體排放極小化，再用負碳技術、森林碳匯等方法抵消，達到淨零排放。因此在企業積極驅動低碳轉型，推動整體價值鏈邁向淨零之時，元杉森林提供價值鏈外減緩活動（Beyond Value Chain Mitigation, BVCM）的自然解方，透過新植造林與發展森林經營碳匯專案，協助企業以抵消無法消減的殘餘碳排，達到淨零願景。