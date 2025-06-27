再砸24億元！中華電信投資新海纜「AUG」
電信龍頭中華電（2412）27日宣布投資興建AUG海纜，預計投資金額24億元。這也是繼日前宣布斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」後，今年第二條國際海纜投資，兩個海纜投資總額達70億元。
中華電信公告指出，海底電纜光纖及相關設施最終建設成本將由AUG投資會員依投資比例分攤， 本公司投資金額超過新台幣24億元。
日前中華電信宣布擴大海纜投資，斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」，中華電信、韓國SK寬頻、日本軟銀及美國Verizon共同籌建，預計2028下半年啟用，是中華電信布局AI、強化網路韌性，提升台灣在亞太海纜匯集中心地位的重要投資現在更持續投入國際海纜投資。
近年海纜需求快速成長，AI趨勢除帶起全球對於「算力」的軍備競賽，「海纜」等網路基礎建設也是AI軍備競賽的一環，不僅電信業者加碼投資海纜，近年Google、Meta、微軟等大型雲端服務供應商（CSP）更是斥資數十及上百億美元，獨立布局全球海纜網路。
多年前中華電信看好國際寬頻傳輸需求快速提升，積極布局海纜及衛星，中華電信指出，多年前投資的國暨海纜東南亞日本二號海纜（SJC2）及Apricot，今年將陸續完工登陸，台馬四號海纜將於2026年第3季完工，同時新增1條台澎金海纜
中華電信日前更高興的宣布，「投資多年的SJC2與Apricot兩條海纜，雖然尚未完工，但因客戶頻寬需求強勁，2024年底前已預售 80%以上頻寬，證明我們的資本投資正確。」
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言