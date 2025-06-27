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雨區擴大！15縣市大雨特報 大雷雨狂轟3地到這時

再砸24億元！中華電信投資新海纜「AUG」

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

電信龍頭中華電（2412）27日宣布投資興建AUG海纜，預計投資金額24億元。這也是繼日前宣布斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」後，今年第二條國際海纜投資，兩個海纜投資總額達70億元。

中華電信公告指出，海底電纜光纖及相關設施最終建設成本將由AUG投資會員依投資比例分攤， 本公司投資金額超過新台幣24億元。 

日前中華電信宣布擴大海纜投資，斥資46億元，投資全新海底電纜系統「E2A」，中華電信、韓國SK寬頻、日本軟銀及美國Verizon共同籌建，預計2028下半年啟用，是中華電信布局AI、強化網路韌性，提升台灣在亞太海纜匯集中心地位的重要投資現在更持續投入國際海纜投資。

近年海纜需求快速成長，AI趨勢除帶起全球對於「算力」的軍備競賽，「海纜」等網路基礎建設也是AI軍備競賽的一環，不僅電信業者加碼投資海纜，近年Google、Meta、微軟等大型雲端服務供應商（CSP）更是斥資數十及上百億美元，獨立布局全球海纜網路。

多年前中華電信看好國際寬頻傳輸需求快速提升，積極布局海纜及衛星，中華電信指出，多年前投資的國暨海纜東南亞日本二號海纜（SJC2）及Apricot，今年將陸續完工登陸，台馬四號海纜將於2026年第3季完工，同時新增1條台澎金海纜

中華電信日前更高興的宣布，「投資多年的SJC2與Apricot兩條海纜，雖然尚未完工，但因客戶頻寬需求強勁，2024年底前已預售 80%以上頻寬，證明我們的資本投資正確。」

海纜 中華電信

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