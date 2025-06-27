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廣達、鴻海代工！三星指定合作 這家3D感測新創什麼來頭

經濟日報／ 王郁倫/台北即時報導
具備讓機器人「看見空間，做出反應」的技術，立普思成為電子五哥都找上門的關鍵，圖為其3D視覺模組。記者蘇健忠／攝影
具備讓機器人「看見空間，做出反應」的技術，立普思成為電子五哥都找上門的關鍵，圖為其3D視覺模組。記者蘇健忠／攝影

機器視覺需求正夯，3D感測技術公司立普思（LIPS）開發的F110 邊緣AI加速卡委由英業達（2356）代工，AR/VR鏡頭模組由鴻海（2317）操刀，TOF三星、安森美鏡頭模組跟廣達（2382）生產，還有機器手臂大廠上門談合作，為何這家成立12年的新創能獲得台灣電子五哥支持及國際3D感測器大廠青睞？

智慧手機上的臉部辨識解鎖支付，用的是手機相機模組3D時差測距（ToF）模組技術，這些感測器晶片廠商如安森美Onsemi、英飛凌Infineon、Samsung和SK Hynix產品推出後，需要搭配鏡頭製作模組，並進行校正。

由於3D感測牽涉大量光學與演算法知識，立普思因為具備模組設計、量產校正、SDK套件研發能力，成為上述感測器廠商策略伙伴，舉例來說，若終端客戶想用三星感測器開發手持裝置，三星就會建議該客戶找立普思設計鏡頭模組。

不只是消費性電子產品，汽車在ToF感測影用上也有強需求，立普思董事長劉凌偉指出，3D ToF感測技術正被韓系及歐系車廠討論用於DMS (駕駛監控系統) 和 OMS (乘員監控系統)，以提供更精準、符合隱私權規範 (GDPR) 的分析通過歐盟的GDPR隱私權法案規範。

南韓ToF模組業者Namuga是三星感測器主力供應商，也跟立普思合作，由立普思掌握多項自主開發的深度攝影與影像相位補正技術專利，具備設計校正設備及IP，立普思也協助其量產3D感測鏡頭模組，每一顆模組校正一次，立普思都能收到一次權利金。由於三星是百萬等級出貨規模的國際大廠，立普思也因而站在巨人的肩膀上，將能享受收益。

除是BMW旗下（倉儲自動化團隊）成立 idealworks供應商，立普思也跟歐洲2大智慧人流統計公司：法國Terabee及德國Vitracom合作，提供人頭計數的機器視覺解決方案，應用於地鐵站、公共場所（如巴黎奧運）和會議室，今年都將進入量產，立普思主管透露，2024年公司收入多為概念驗證 (POC) 和 非經常性工程收入 (NRE)，但今年將因量產而營收倍增，2026年營收也預估將倍增。

隨今年進入關鍵量產期，立普思也與台灣電子大廠有密切合作，包括F110邊緣AI加速卡由英業達代工，今年第3季將成立第5條產品線人機介面，應用於 VR/AR 裝置、電視等終端客戶的互動式體驗和顯示，預計將由鴻海代工，另外ToF感測模組則由廣達代工，另外ODM鏡頭模組及機器手臂模組則也有電子五哥上門合作。

立普思目前實收資本額4.7億元，團隊不到百人，今年仍尚未獲利，2026年力拚轉虧為盈，並朝上市櫃之路發展。主力產品包括工業級 3D 深度攝影機，專為 AI 邊緣運算與機器視覺應用設計的 LIPSedge 系列、專注於3D感測的 LIPSsense 系列、立體量測應用的 LIPSMetric 系列，以及結合智慧機器人應用的 LIPSolution 系列。

立普思創辦人劉凌偉。記者蘇健忠／攝影
立普思創辦人劉凌偉。記者蘇健忠／攝影

鏡頭模組 感測器 三星

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