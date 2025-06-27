宇隆法說會／新廠全力布局人形機器人關鍵零件 2026年成果顯現

宇隆（2233）27日召開法人說明會，下半年逐步邁入車市旺季，汽車產品出貨回升及持續擴大核心應用，AI伺服主機需求暢旺，加速帶動液冷快接頭（UQD）需求，下半年營運將優於上半年。

宇隆總經理蔡銘東看好e-Bike與機器人前景，期許兩年後新訂單挹注，汽車占營收比重降到55%以下。在關稅成本墊高與人口紅利等議題下，機器人成為未來發展趨勢，公司全力投入自有品牌TUF ONE減速機的研發、製造，台中新廠將全力支應未來機器人所需產能，預計2026年會帶來明顯的貢獻。

今年第1季產品銷售分布方面，汽車產品占比74%、自行車占比14%、工業應用類產品及其他占比8%、醫療類產品占比4％。以全年度觀察，2016年以來，公司持續擴大汽車零件以外產品布局，由過往8成的比重，近年來維持在7成上下；4月初川普祭出對等關稅，全球各國及企業籠罩在美國關稅陰影下，宇隆第1季北美占營收比重4.86％，而銷售到美國地區低於2％以下，關稅對公司並無太大直接影響。宇隆於汽車產業仍以燃油車為主，主要配合大客戶Bosch、BorgWarner、Denso的需求，歐盟2023年通過規定最晚2035年起禁止在歐盟境內銷售燃油車，不過，歐洲議會計畫在今年第3季或第4季提出修正案，要求撤銷該項禁令，預期有望帶動燃油車車市復甦，宇隆客戶端亦已提早下單備貨，為禁令解除預作準備；在自行車零件方面，表現持平，不過，各自行車大廠陸續釋出歐美市場下半年有望逐步復甦的訊號，加上E-Bike產品將在第4季出貨歐洲，自行車營收增長可期。

宇隆新應用領域市場布局已逐漸在產業中嶄露頭角，挹注公司新的營運動能，AI伺服器自2024年以來需求不墜，雲端服務業者(CSP)持續加強AI投資，伴隨今年伺服器大廠GB200第2季開始出貨，緊接著GB300第3季也將逐漸進入量產階段，宇隆伺服器液冷快接頭（UQD）具備生產製造、品質、產能優勢，應用在伺服器主機散熱模組，GB 200每個Data Center機櫃使用高達144顆UQD，GB 300更達216顆NVQD，今年將是液冷快接頭業務的成長起飛期。

輝達（NVIDIA）、特斯拉及台積電（2330）等產業龍頭都看好人形機器人將是下一個數兆美元規模的產業，馬斯克認為2027年旗下人型機器人「Optimus」產量至少上看50萬台，預計最終會有200~300億台機器人在世界各地運作。宇隆2024年宣告在人形機器人浪潮中不會缺席，自有品牌TUF ONE已發展出微型行星減速機、RV減速機及諧波減速機等產品，其低背隙、低噪音、高扭矩及高精度之系列機型，從半導體到工業製造、自動化搬運、工廠自動化設備、自動倉儲，以及人形機器人、機器狗，乃至低空經濟應用領域電動垂直起降飛行器（e-VTOL）等旋轉致動器關鍵零件，宇隆已經與多家國際大廠洽談包括自動搬運、協作機器人等訂單，第4季將會明朗。宇隆也持續拓展海外客戶及公司產品能見度，將於11月參加紐倫堡SPS歐洲工業自動化展，將自有品牌TUF ONE進一步推向全球。