慧榮科技UFS通過高通數位座艙平台驗證 攜手為車廠打造解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）27日宣布，其通用快閃記憶體儲存（UFS）解決方案已順利通過高通的SA8295P數位座艙平台的相容性驗證。這項成就將協助汽車領域的客戶在採用Snapdragon SA8295P數位座艙平台設計時，更加安心地導入慧榮科技的UFS解決方案。

慧榮科技在高通Snapdragon SA8295P頂級數位座艙平台上，為ASIL B等級應用案例提供卓越效能、多工處理支援與高可靠性。該平台支援UFS 3.1的多項先進功能，包括HS-Gear4雙通道模式與命令排程，並結合慧榮在 NAND 管理領域的業界領先技術與豐富經驗。憑藉寬溫與彈性的容量支援，此平台實現無縫且高效的設計整合，有助於打造高效能AI智慧座艙。

高通Snapdragon SA8295P 數位座艙平台是一款專為智慧座艙打造的高效能車用平台，採用5奈米製程，具備強大的AI運算效能、先進的多螢幕圖形處理能力，並支援ASIL-B等級的功能安全。結合慧榮科技穩定可靠的 UFS 解決方案後，該平台可實現高速資料存取與無縫系統整合。

慧榮科技車載和嵌入式解決方案產品事業部協理胡文基表示，很高興能與高通合作。「我們的UFS解決方案成功通過高通Snapdragon SA8295P數位座艙平台的相容性驗證，展現了我們對未來車用平台高效能儲存技術的堅持」。

胡文基進一步說，這項合作現已延伸至更多平台，包括Snapdragon Ride Flex（SA8775P）及Snapdragon Ride ADAS（SA8650P），共同推動新一代車載資訊娛樂與先進駕駛輔助系統（ADAS）的發展。

慧榮科技專注於開發高效能、高可靠性且符合業界標準的 NAND儲存解決方案，並針對車用市場量身打造，涵蓋AI智慧座艙、ADAS及車載資訊系統等應用。「我們的車用解決方案嚴格遵循各項車規流程與相關認證標準，確保產品具備最高品質與合規性，包括AEC-Q100標準、ISO 26262功能安全標準（ASIL-B）、ISO 21434 網路安全認證、IATF 16949 供應鏈認證、ASPICE系統與軟體開發流程與汽車服務套件（ASP）」。