快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

半導體製造大缺工 機構估2030美國缺6.7萬人、亞太缺最大

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

半導體製造大缺工情況將加劇，Semi 的預測顯示，到 2030 年，產業將需要在全球範圍內額外招募約一百萬名技術工人。半導體行業協會 (SIA) 估計，到 2030 年，僅美國半導體行業就將出現6.7 萬名工人短缺。預計歐洲將面臨超過 10 萬名工程師的短缺，而亞太地區的缺口將超過 20 萬。

此外，該機構分析，到2030年，該行業將需要至少10萬名中層管理人員和1萬名高層領導。然而，考慮到半導體行業熟練工人的短缺，許多管理人員必須來自半導體行業以外的領域。

2024年，半導體行業銷售額將達到6276億美元，較上年增長19.1%。AI行業的進步、5G網絡的普及、汽車行業的需求以及消費電子產品的穩步增長，共同推動了這一增長。市場預測依然樂觀，近19%的受訪高階主管預計未來四年半導體行業將強勁增長，且不會出現供應過剩的情況。

美國 半導體

延伸閱讀

美國羽賽／周天成擊敗越南阮海登 晉級男單8強

北約目標提高國防預算至5% 白宮：亞太盟友也做得到

獨／232關稅衝擊半導體 白宮經濟顧問暗示非鐵板：隨目的校正

白宮官員：美國已與中國就加快稀土向美出口達成諒解

相關新聞

張忠謀夫婦自己買票看《造山者》 導演蕭菊貞興奮卻也失落

台灣半導體造山者最大貢獻台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬昨（26）晚間出席在信義威秀影城觀賞《造山者》紀錄片，讓導演蕭菊貞...

慧榮科技UFS通過高通數位座艙平台驗證 攜手為車廠打造解決方案

全球NAND快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）27日宣布，其通用快閃記憶體儲存（UFS）...

半導體製造大缺工 機構估2030美國缺6.7萬人、亞太缺最大

半導體製造大缺工情況將加劇，Semi 的預測顯示，到 2030 年，產業將需要在全球範圍內額外招募約一百萬名技術工人。半...

微軟MVP親自授課 商研院「雲端與 AI 開發養成班」啟動

因應AI技術浪潮與產業數位轉型趨勢，勞動部推動的「產業新尖兵計畫」，由商研院數位創新學院協力舉辦「微軟C# .NET雲端...

十銓旗下TEAMGROUP推新記憶卡 新世代遊戲裝置讀寫速度加快

記憶體品牌廠十銓旗下的品牌TEAMGROUP 今日正式發表 APEX SD7.1 MicroSD Express 記憶卡...

慧榮科技UFS通過高通數位座艙平台驗證

全球儲存型（ NAND ）快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布，其通用快閃記憶體儲存 (UFS) 解決方案已順利通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。