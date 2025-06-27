高股息與 AI 雙主題持續吸金 資本支出成 AI 關鍵觀察指標

隨著AI題材熱度不減與高股息ETF進入除權息旺季，市場關注這兩大投資主軸是否仍具延續性。法人指出，AI產業的長線發展仍看多，而高股息雖短期具題材性，仍須搭配基本面審慎評估。

野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，AI概念股除了具備技術創新、應用擴散等利多外，另一項關鍵觀察指標為大型雲端服務供應商（CSP）的資本支出趨勢。根據最新財報與彭博分析師預測，四大CSP業者—亞馬遜、微軟、Google、Meta—在2025年的資本支出總額上看2,700億美元，年增率逾20%，其中多數將投入AI基礎建設。

黃宏治指出，只要CSP資本支出持續擴張，AI產業的長期趨勢仍具支撐力。投資人除可關注具市值優勢的相關個股外，也可透過主動式市值型ETF，掌握具有全球競爭力的台廠機會，並藉由主動選股策略，搶搭下一波AI成長列車。

至於高股息ETF方面，隨著6至8月進入除權息高峰期，黃宏治認為，的確有望吸引短線資金進場，帶動除權息行情。不過，他提醒，現階段資金流向更偏好具備成長性的題材，投資人應避免僅以表面殖利率作為選股依據，應同步評估基本面與產業趨勢，以降低潛在風險。