微軟MVP親自授課 商研院「雲端與 AI 開發養成班」啟動

因應AI技術浪潮與產業數位轉型趨勢，勞動部推動的「產業新尖兵計畫」，由商研院數位創新學院協力舉辦「微軟C# .NET雲端與AI開發養成班」，將於今年8月27日至2026年1月7日展開，採全日制密集訓練，並由多位微軟重量級MVP親自授課，協助學員全面強化AI應用開發、Web與雲端技能，提升就業競爭力，符合資格者可享最高10萬元全額補助。

商研院指出，課程內容涵蓋：「C# .NET與Web開發基礎訓練」，建立紮實的軟體工程思維，鼓勵學員理解程式原理，善用如GPT及GitHub Copilot等AI輔助工具，有效提升學習效率。「生成式AI應用實作」聚焦文案自動生成、智慧客服Agent、知識庫FAQ系統、圖片創意生成等四大應用場景，將AI技術實際融入專題開發。

「Azure雲端與DevOps實務訓練」，專題開發全面採用Azure與Azure DevOps平台，實作Scrum敏捷開發流程，練習CI/CD自動化建置與部署，模擬真實團隊開發環境。「雲端工程師認證輔導」：協助學員考取Azure雲端相關證照，為職涯發展加分。

商研院表示，該課程為勞動部「產業新尖兵計畫」，符合資格者可享最高10萬元全額補助，大幅降低學習門檻。歡迎對AI與雲端開發有興趣的青年朋友，搶先掌握轉職與進修機會。