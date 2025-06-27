十銓旗下TEAMGROUP推新記憶卡 新世代遊戲裝置讀寫速度加快
記憶體品牌廠十銓旗下的品牌TEAMGROUP 今日正式發表 APEX SD7.1 MicroSD Express 記憶卡，在具有MicroSD Express介面的裝置上實現高達 800MB/s與 700MB/s 的讀寫速度，完美滿足新世代遊戲裝置對速度與容量的需求。
十銓表示， APEX SD7.1 採用PCIe Gen3 x1 傳輸介面與 NVMe 協議，具備 A1 應用效能等級，顯著提升傳輸效能，在具有 MicroSD Express 介面的裝置（如 Switch™ 2）上可發揮最佳效能表現，亦向下相容傳統具備MicroSD記憶卡插槽之掌上型遊樂器以及行動裝置。提供 128GB、256GB 、 512GB 與 1TB 四種容量選擇，其中 1TB 最高容量可儲存約 30 款遊戲；支援影片速度等級 V30和4K UHD 錄製，流暢捕捉每一個精彩瞬間。
為確保產品穩定性與品質，APEX SD7.1具備防水、防震、抗 X 光、抗靜電及耐高低溫等多重保護機制，即使處於嚴苛環境也能穩定運作，產品更提供終身有限保固。
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