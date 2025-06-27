慧榮科技UFS儲存解決方案通過高通數位座艙平台驗證

慧榮科技（NasdaqGS: SIMO）今日宣佈，其通用快閃記憶體儲存 （UFS）解決方案已順利通過高通Snapdragon ® SA8295P 數位座艙平台的相容性驗證。這項成就將協助汽車領域的客戶在採用Snapdragon SA8295P 數位座艙平台設計時，更加安心地導入慧榮科技的 UFS 解決方案。

慧榮科技在高通Snapdragon SA8295P 頂級數位座艙平台上，為 ASIL B 等級應用案例提供卓越效能、多工處理支援與高可靠性。該平台支援 UFS 3.1 的多項先進功能，包括 HS-Gear4 雙通道模式與命令排程，並結合慧榮在 NAND 管理領域的業界領先技術與豐富經驗。憑藉寬溫與彈性的容量支援，此平台實現無縫且高效的設計整合，有助於打造高效能 AI 智慧座艙。

高通Snapdragon SA8295P 數位座艙平台是一款專為智慧座艙打造的高效能車用平台，採用 5 奈米製程，具備強大的 AI 運算效能、先進的多螢幕圖形處理能力，並支援ASIL-B 等級的功能安全。結合慧榮科技穩定可靠的 UFS 解決方案後，該平台可實現高速資料存取與無縫系統整合。

慧榮科技車載和嵌入式解決方案產品事業部協理胡文基表示，UFS 解決方案成功通過高通Snapdragon SA8295P 數位座艙平台的相容性驗證，展現了我們對未來車用平台高效能儲存技術的堅持。這項合作現已延伸至更多平台，包括Snapdragon Ride Flex （SA8775P）及Snapdragon Ride ADAS （SA8650P），共同推動新一代車載資訊娛樂與先進駕駛輔助系統（ADAS）的發展。