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慧榮科技UFS通過高通數位座艙平台驗證

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
慧榮科技UFS儲存解決方案通過高通數位座艙平台驗證。圖／慧榮提供
慧榮科技UFS儲存解決方案通過高通數位座艙平台驗證。圖／慧榮提供

全球儲存型（ NAND ）快閃記憶體控制晶片領導廠商慧榮科技今日宣布，其通用快閃記憶體儲存 (UFS) 解決方案已順利通過高通Snapdragon SA8295P 數位座艙平台的相容性驗證。這項成就將協助汽車領域的客戶在採用Snapdragon SA8295P 數位座艙平台設計時，更加安心地導入慧榮科技的 UFS 解決方案。

慧榮在高通Snapdragon SA8295P 頂級數位座艙平台上，為ASIL B等級應用案例提供卓越效能、多工處理支援與高可靠性。該平台支援UFS 3.1 的多項先進功能，包括 HS-Gear4 雙通道模式與命令排程，並結合慧榮在NAND 管理領域的業界領先技術與豐富經驗。憑藉寬溫與彈性的容量支援，此平台實現無縫且高效的設計整合，有助於打造高效能 AI 智慧座艙。

高通Snapdragon SA8295P 數位座艙平台是一款專為智慧座艙打造的高效能車用平台，採用5奈米製程，具備強大的 AI 運算效能、先進的多螢幕圖形處理能力，並支援 ASIL-B 等級的功能安全。結合慧榮穩定可靠的UFS解決方案後，該平台可實現高速資料存取與無縫系統整合。

慧榮車載和嵌入式解決方案產品事業部協理胡文基表示：「很高興能與高通合作。我們的UFS 解決方案成功通過高通Snapdragon SA8295P 數位座艙平台的相容性驗證，展現了我們對未來車用平台高效能儲存技術的堅持。這項合作現已延伸至更多平台，包括Snapdragon Ride Flex (SA8775P) 及Snapdragon Ride ADAS (SA8650P)，共同推動新一代車載資訊娛樂與先進駕駛輔助系統(ADAS)的發展。」

慧榮專注於開發高效能、高可靠性且符合業界標準的 NAND儲存解決方案，並針對車用市場量身打造，涵蓋 AI 智慧座艙、ADAS 及車載資訊系統等應用。我們的車用解決方案嚴格遵循各項車規流程與相關認證標準，確保產品具備最高品質與合規性，包括AEC-Q100 標準、ISO 26262 功能安全標準 (ASIL-B)、ISO 21434 網路安全認證、IATF 16949 供應鏈認證、ASPICE 系統與軟體開發流程與汽車服務套件 (ASP)。

慧榮提供全面的車用儲存解決方案，涵蓋車規等級的SSD、eMMC與UFS技術，並已成功整合至多家頂級車廠的產品設計中。

高通

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