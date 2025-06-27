南良股東會／深化全球布局 啟動 AI 元年 打造永續與數位競爭力

南良（5450）26日召開股東會，由董事長蕭登波主持，會中承認2024年度營業報告書、財務報表案以及通過各項討論事項，並承認通過2024年盈餘分配案，配發每股現金股利0.5元，配發率逾四成，連續四年以現金股利配發為主，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

此次股東會也進行全面改選董事(含獨立董事)，蕭登波續任董事長，依公司章程規定，票選出董事9席(含董事5席及獨立董事4席)，新當選之董事包括子良興業公司代表人蕭登波、子良興業代表人蕭崇湖、白景仁、蕭宇喬、長衍投資公司代表人王詩婷，4席獨立董事則由黃崇輝、黃文明、曹景明、邱麗吟擔任，新任董事(含獨立董事)之任期三年，自2024年6月26日至2028年6月25日。

南良2024年合併營收達26.69億元、合併稅後淨利達1.38億元、基本每股純益1.13元，分別較去年增長10.67％、998％、1030％。公司表示，主要受惠於全球局勢與趨勢影響，主要客戶應用於奧運運動、軍工、醫療護具、再生與環保材料等的需求增長，在各事業部均衡發展下，為公司整體營運提供穩定的成長動能，加上公司積極落實分散客戶產業集中度、成本費用嚴重控、生產效率與產品接單結構優化、開發設計技術精進等重要策略執行，創造2024年亮麗佳績，亦可見2024年股東權益報酬率、資產報酬率分別較2023年的0.75％、0.88％，增加至7.89％、4.34％，大幅增加。

展望未來，南良將持續以「創新、永續、AI數位化」三大策略主軸，深化其全球化與綠色供應鏈佈局，強化核心競爭力。公司規劃擴大複合材料在安全防護、運動休閒與醫療等領域的應用，並持續投入阻燃布與高值永續材料及生質高分子材料、無溶劑水性製程複合材等產品研發，回應品牌端對ESG與減碳的高度重視。

除此之外，南良也正積極推動數位轉型，於今年已正式啟動「AI元年」，導入Profet AI、ChatGPT等人工智慧工具，透過數據分析輔助即時判斷與AI助理訓練加速跨部門協作效率，打造南良特色的高科技製造管理體系。公司也同步強化內部人才轉型與訓練平台，逐步建立能夠快速應變、持續創新的組織文化，實現數位轉型與永續治理並進的發展藍圖。

南良表示，面對瞬息萬變的國際局勢與貿易環境，公司將持續以靈活策略應對全球供應鏈挑戰，深化技術創新、強化品牌價值，並持續為股東、員工與社會創造長期穩健價值。