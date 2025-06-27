張忠謀夫婦自己買票看《造山者》 導演蕭菊貞興奮卻也失落

台灣半導體造山者最大貢獻台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬昨（26）晚間出席在信義威秀影城觀賞《造山者》紀錄片，讓導演蕭菊貞感到又緊張又興奮，卻也有點失落。

由於先前的放映會大多是企業和協會包場，蕭菊貞都會親自到場在播映前發表感言。蕭提到緊張和興奮，應是得到這位在台灣半導體造山者過程中扮演極為重要貢獻角色者，因為當時張忠謀在寫自傳下冊，無法接受她出機專訪，她只能趁潘文淵獎頒獎給張忠謀出動四機拍下他的身影和談話，這是她在拍攝此片最大的遺珠之憾。

蕭菊貞在張忠謀親自買票去看她演的台灣半導體重要紀錄片，獲得張忠謀夫婦力挺，她當然是又緊張又興奮。在紀錄片中蕭菊貞在剪輯張的談話時，「張是很慎重和嚴肅的面對，我想那不只是對台積電，也是對台灣的深切鼓勵和呼喚～」蕭和剪輯師杜哥做最後的混音時，當音樂響起 ，她眼裡是含著淚水的。

《晶片島山的光芒》作者林宏文也是紀錄片受訪的對象之一，在張忠謀夫婦和一般民眾一樣排隊進電影院觀看，他在臉書的回應說「張董事長看這部紀錄片，應該也會有很多感受吧！￼因為這部片，紀錄了他還未來台灣之前的故事，而這些人物，是奠基台灣半導體基礎的關鍵，當然也是台積電承接工研院100多位同仁並得以順利發展的最大力量。」

以下是蕭菊貞臉書全文