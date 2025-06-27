張忠謀夫婦自己買票看《造山者》 導演蕭菊貞興奮卻也失落
台灣半導體造山者最大貢獻台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬昨（26）晚間出席在信義威秀影城觀賞《造山者》紀錄片，讓導演蕭菊貞感到又緊張又興奮，卻也有點失落。
由於先前的放映會大多是企業和協會包場，蕭菊貞都會親自到場在播映前發表感言。蕭提到緊張和興奮，應是得到這位在台灣半導體造山者過程中扮演極為重要貢獻角色者，因為當時張忠謀在寫自傳下冊，無法接受她出機專訪，她只能趁潘文淵獎頒獎給張忠謀出動四機拍下他的身影和談話，這是她在拍攝此片最大的遺珠之憾。
蕭菊貞在張忠謀親自買票去看她演的台灣半導體重要紀錄片，獲得張忠謀夫婦力挺，她當然是又緊張又興奮。在紀錄片中蕭菊貞在剪輯張的談話時，「張是很慎重和嚴肅的面對，我想那不只是對台積電，也是對台灣的深切鼓勵和呼喚～」蕭和剪輯師杜哥做最後的混音時，當音樂響起 ，她眼裡是含著淚水的。
《晶片島山的光芒》作者林宏文也是紀錄片受訪的對象之一，在張忠謀夫婦和一般民眾一樣排隊進電影院觀看，他在臉書的回應說「張董事長看這部紀錄片，應該也會有很多感受吧！￼因為這部片，紀錄了他還未來台灣之前的故事，而這些人物，是奠基台灣半導體基礎的關鍵，當然也是台積電承接工研院100多位同仁並得以順利發展的最大力量。」
以下是蕭菊貞臉書全文
一時間收到很多朋友訊息，張忠謀先生今晚到電影院看《造山者》了！不是包場觀影，是和一般觀眾一樣買票進場
我竟也跟著緊張又興奮，當然也有一點失落～很複雜的心情
還是要談談台積電
其實一直希望能更靠近一點，能拍得更深一點，甚至很想能直接訪張忠謀先生，但努力了一兩年，他忙寫書，或許也對紀錄片導演陌生。而台積電對拍攝的限制當然也是層層防護的⋯總之還是有太多現實的限制，讓我只能在李國鼎獎的頒獎現場出動四機拍下他的身影和說話.....
他的重要性和關鍵地位是無庸置疑的，因此我大量搜集、閱讀了許多資料，努力在有限篇幅裡，梳理出張忠謀先生對台灣半導體產業發展上的貢獻。
最後片尾，他的聲音和說話內容......其實我在剪接台和錄音室時，是很慎重和嚴肅的面對，我想那不只是對台積電，也是對台灣的深切鼓勵和呼喚～
還記得和杜哥在錄音室做最後混音時，當我們把音樂拉起來，我眼裡是含著淚水的.....
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再補一段
魏哲家先生在三月間，進出美國白宮和台灣總統府出席記者會，宣布台積到美國投資千億.....接連新聞事件後，我發呆了幾天，最後決定把定稿的版本打破，再修一稿....
看過《造山者》的朋友，應該懂我的感受。台灣太辛苦了，台積電也在最前線的浪頭上頂住了台灣！
當媒體關心台積股價，當有人唱衰台灣時，我必須說，我對台積電和台灣都是有信心的。
魏先生在總統府記者會上說：「這幾天...生活有點緊張...」這句話幾乎都被大家忽略，媒體只關心投資內容，但這卻是讓我最深刻的兩句話，就在那短短的幾秒，他不是高高在上的董事長，他是有血有肉的人，承擔與責任都在他肩上！
很特別的夜，想起這些年很多艱難的時刻～
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