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張忠謀夫婦自己買票看《造山者》 導演蕭菊貞興奮卻也失落

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
《造山者》紀錄片導演蕭菊貞在臉書道出台積電創辦人張忠謀夫婦昨晚和一般民眾一樣排隊買票觀賞後的心情。圖／蕭菊貞臉書
《造山者》紀錄片導演蕭菊貞在臉書道出台積電創辦人張忠謀夫婦昨晚和一般民眾一樣排隊買票觀賞後的心情。圖／蕭菊貞臉書

台灣半導體造山者最大貢獻台積電創辦人張忠謀和夫人張淑芬昨（26）晚間出席在信義威秀影城觀賞《造山者》紀錄片，讓導演蕭菊貞感到又緊張又興奮，卻也有點失落。

由於先前的放映會大多是企業和協會包場，蕭菊貞都會親自到場在播映前發表感言。蕭提到緊張和興奮，應是得到這位在台灣半導體造山者過程中扮演極為重要貢獻角色者，因為當時張忠謀在寫自傳下冊，無法接受她出機專訪，她只能趁潘文淵獎頒獎給張忠謀出動四機拍下他的身影和談話，這是她在拍攝此片最大的遺珠之憾。

蕭菊貞在張忠謀親自買票去看她演的台灣半導體重要紀錄片，獲得張忠謀夫婦力挺，她當然是又緊張又興奮。在紀錄片中蕭菊貞在剪輯張的談話時，「張是很慎重和嚴肅的面對，我想那不只是對台積電，也是對台灣的深切鼓勵和呼喚～」蕭和剪輯師杜哥做最後的混音時，當音樂響起 ，她眼裡是含著淚水的。

《晶片島山的光芒》作者林宏文也是紀錄片受訪的對象之一，在張忠謀夫婦和一般民眾一樣排隊進電影院觀看，他在臉書的回應說「張董事長看這部紀錄片，應該也會有很多感受吧！￼因為這部片，紀錄了他還未來台灣之前的故事，而這些人物，是奠基台灣半導體基礎的關鍵，當然也是台積電承接工研院100多位同仁並得以順利發展的最大力量。」

以下是蕭菊貞臉書全文

一時間收到很多朋友訊息，張忠謀先生今晚到電影院看《造山者》了！不是包場觀影，是和一般觀眾一樣買票進場

我竟也跟著緊張又興奮，當然也有一點失落～很複雜的心情

還是要談談台積電

其實一直希望能更靠近一點，能拍得更深一點，甚至很想能直接訪張忠謀先生，但努力了一兩年，他忙寫書，或許也對紀錄片導演陌生。而台積電對拍攝的限制當然也是層層防護的⋯總之還是有太多現實的限制，讓我只能在李國鼎獎的頒獎現場出動四機拍下他的身影和說話.....

他的重要性和關鍵地位是無庸置疑的，因此我大量搜集、閱讀了許多資料，努力在有限篇幅裡，梳理出張忠謀先生對台灣半導體產業發展上的貢獻。

最後片尾，他的聲音和說話內容......其實我在剪接台和錄音室時，是很慎重和嚴肅的面對，我想那不只是對台積電，也是對台灣的深切鼓勵和呼喚～

還記得和杜哥在錄音室做最後混音時，當我們把音樂拉起來，我眼裡是含著淚水的.....

****

再補一段

魏哲家先生在三月間，進出美國白宮和台灣總統府出席記者會，宣布台積到美國投資千億.....接連新聞事件後，我發呆了幾天，最後決定把定稿的版本打破，再修一稿....

看過《造山者》的朋友，應該懂我的感受。台灣太辛苦了，台積電也在最前線的浪頭上頂住了台灣！

當媒體關心台積股價，當有人唱衰台灣時，我必須說，我對台積電和台灣都是有信心的。

魏先生在總統府記者會上說：「這幾天...生活有點緊張...」這句話幾乎都被大家忽略，媒體只關心投資內容，但這卻是讓我最深刻的兩句話，就在那短短的幾秒，他不是高高在上的董事長，他是有血有肉的人，承擔與責任都在他肩上！

很特別的夜，想起這些年很多艱難的時刻～

紀錄片 張忠謀 台積電

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