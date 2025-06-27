億光嚴正抗議公平會決議 依法維護專利與產業秩序

億光電子（2393）一向重視並尊重主管機關的監督職責，對於公平交易委員會2025年6月25日第1757次委員會議所作裁處決議，億光表示其所涉事實認定與公平會見解存在重大歧異，且參照智慧財產及商業法院(2023年度民專訴字第41號)，尤其公平會也曾因「未充分調查或程序瑕疵」遭法院指正，該案程序與實體均有瑕疵，已對公司正當權益造成嚴重傷害，億光將依法提起行政救濟，堅決維護公司正當合法權益。

公平交易委員會今年6月25日第1757次委員會議決議，億光電子對LED燈具通路商寄發警告函，為足以影響交易秩序顯失公平行為，違反公平交易法第25條規定，除命其停止違法行為，並處新台幣200萬元罰鍰。