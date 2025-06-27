金雨召開股東常會 董座釋出接單暢旺利多

遊戲機與自動販賣機大廠金雨（4503）26日召開股東常會，董事長卓政懋表示，目前國外客戶持續增加訂單，尤其東南亞等非美國區市場訂單暢旺，能見度已看到2026年第4季，公司正積極擴充產能以因應訂單需求。

受惠美國關稅新政帶動急單效益，金雨來自遊戲機與彩票機大客戶的訂單大增，卓政懋說，向大股東大宇承租的彰濱工業區廠房，第一條產線上月試量產後，目前新廠已建置三條智慧生產組裝線，並視訂單逐步擴充產能。

金雨去年合併營收3.46億元、年增25.9%，稅後淨損0.78億元，每股稅後虧損1.27元。股東常會通過虧損撥補案，不分派股利；為充實營運資金，會中並通過辦理私募現金增資發行新股案，發行額度上限不超過1,800萬股。

金雨累計前五月營收2.3億元、年增74.8%，其中5月營收6,026萬元、年增91.7%，創近20年來單月營收新高。法人估，今年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等利多挹注下，全年營收可望有雙位數以上增長，並帶動獲利提升。

金雨第1季合併營業毛利1,153萬元，稅後純益32.7萬元，終止自2020年第3季以來、連續18個季度虧損，由虧轉盈，每股稅後純益0元。

卓政懋表示，金雨遊戲機的主要競爭對手，生產基地集中在中國大陸、越南與墨西哥，美國總統川普祭出對等關稅政策後，遊戲機客戶面臨加徵關稅壓力，決將最新大改款的智慧遊戲機訂單，轉往台灣生產出貨，相關效益預期下半年逐步顯現。

除了遊戲機訂單大增，有關自動販賣機必須開發票等新法規也即將上路，可望帶動新一波換機潮，並在2026年放量，金雨最近已陸續接獲客戶詢單，彰濱廠下半年也將規劃一條自動販賣機產線，以因應未來市場需求。

另外，金雨稍早取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，已接獲汽車沖壓零組件小批量單，成功切入豐田、福特等國際汽車大廠供應鏈，隨著汽車大廠銷售暢旺，目前金雨出貨也持穩增溫。