億光電子對公平會裁罰表達嚴正抗議 將提起行政救濟

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
億光電子樹林總部，記者籃珮禎攝影。
億光電子樹林總部，記者籃珮禎攝影。

針對公平交易委員會（公平會）於6月25日決議，認定億光電子（2393）因濫發專利警告函影響交易秩序，違反《公平交易法》第25條，並處以新台幣200萬元罰鍰一事，億光26日發出聲明，對公平會的裁處表達嚴正抗議。

億光強調，其所涉事實認定與公平會見解存在重大歧異，並表示將依法提起行政救濟，以維護公司正當合法權益。

此次公平會裁罰的背景是，公平會調查指出億光自2022年10月起，多次向多家競爭同業的下游LED燈具通路商寄發專利侵權警告函，公平會認為此舉在未經法院判決或未附第三方公正單位報告的情況下，已影響市場交易秩序。

對此，億光在聲明中表示，公司一向重視並尊重主管機關的監督職責，但對於公平會此次的裁處，認為其在事實認定上與公司見解存在嚴重分歧。

億光更指出，參考智慧財產及商業法院的相關判例，以及公平會過去曾因「未充分調查或程序瑕疵」遭法院指正的案例，本次裁處無論在程序或實體上均有瑕疵，已對公司的正當權益造成嚴重傷害。

億光強調，公司堅定維護自身專利權與產業秩序的決心。面對公平會的裁罰，億光將透過法律途徑，依法提起行政救濟，以釐清事實真相，捍衛自身的合法權益。

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