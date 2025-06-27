聽新聞
0:00 / 0:00

群創斥資337億元收購先鋒 強攻智慧座艙

聯合報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創集團董事長洪進揚昨日宣布，子公司CarUX與全球性投資機構ＥＱＴ簽訂正式協議，將以股權價值一六三六億日圓（約合新台幣三三七億元）收購日商Pioneer（先鋒）百分之百股權。

這是群創二○一○年以一千八百六十億元併購奇美電、統寶，創全球面板產業史上規模最大併購案紀錄後，十五年來又一次大手筆併購案。

Pioneer成立於一九三八年，現在的核心事業是車用電子，Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（ＨＭＩ）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本豐田TOYOTA及全球主要車廠維持長期穩定合作關係，去年營收兩百四十億日圓。

洪進揚指出，CarUX專注成為智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，CarUX與Pioneer強強聯手，將對CarUX的成長策略帶來高度加值潛力。

洪進揚表示，CarUX將透過Pioneer既有的日本及全球ＯＥＭ合作基礎，快速擴展其市場版圖，尤其是進入過去難滲透的日系車廠供應鏈。同時，Pioneer於車用音響與ＨＭＩ系統軟體開發的專業能力，將與CarUX在顯示與觸控技術的領先地位相輔相成，共同打造完整的智慧座艙整合平台。

Pioneer社長矢原史郎表示，很高興在推動企業願景「創造未來移動體驗」的過程中，CarUX成為新股東，CarUX在智慧座艙顯示與車用解決方案領域，擁有全球經驗與成功實績。

車用電子 群創

延伸閱讀

群創吃85年音響老牌Pioneer子公司CarUX 混日血奔千億元營收

群創子公司CarUX 337億元收購日商Pioneer 拓展全球車用解決方案

群創下午4時重訊記者會為哪樁？傳將合作「台灣算力聯盟」建算力中心

友達5月營收月增4% 群創減1%

相關新聞

鴻海電動巴士 開進日本

根據路透報導，日本媒體引述接近台灣鴻海消息人士的說法報導，鴻海接近達成協議，向戴姆勒集團持有的日本「三菱扶桑卡客車公司」...

黃仁勳：機器人接棒AI商機

輝達二十五日召開股東會，輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧（ＡＩ）外，機器人技術是該公司具有成長潛力的最大市場，而自駕車...

鼎炫收購陸企 擴大版圖

電子衡器與EMI材料廠鼎炫-KY昨（26）日召開重大訊息說明記者會，總經理傅秀月宣布其重要子公司隆揚電子（昆山）股份有限...

手機直連衛星 要再等兩年

數發部24日釋出七組衛星通信頻段，開放「手機直連衛星」應用服務受到關注。中華電信董事長簡志誠昨（26）日表示，「手機直連...

鴻海電動車 全球布局+降低成本 二優勢

鴻海跨入電動車代工領域，有兩優勢，首先，完整的全球布局，鴻海發言人巫俊毅之前表示，全世界沒有一個汽車品牌，可到全世界到處...

手機直連衛星 政府、電信商都有挑戰

蘋果iPhone支援衛星緊急SOS，SpaceX的星鏈計畫攜手美國T-Mobile、日本KDDI，將推手機直連衛星服務，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。