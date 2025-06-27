群創斥資337億元收購先鋒 強攻智慧座艙

群創集團董事長洪進揚昨日宣布，子公司CarUX與全球性投資機構ＥＱＴ簽訂正式協議，將以股權價值一六三六億日圓（約合新台幣三三七億元）收購日商Pioneer（先鋒）百分之百股權。

這是群創二○一○年以一千八百六十億元併購奇美電、統寶，創全球面板產業史上規模最大併購案紀錄後，十五年來又一次大手筆併購案。

Pioneer成立於一九三八年，現在的核心事業是車用電子，Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（ＨＭＩ）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本豐田TOYOTA及全球主要車廠維持長期穩定合作關係，去年營收兩百四十億日圓。

洪進揚指出，CarUX專注成為智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，CarUX與Pioneer強強聯手，將對CarUX的成長策略帶來高度加值潛力。

洪進揚表示，CarUX將透過Pioneer既有的日本及全球ＯＥＭ合作基礎，快速擴展其市場版圖，尤其是進入過去難滲透的日系車廠供應鏈。同時，Pioneer於車用音響與ＨＭＩ系統軟體開發的專業能力，將與CarUX在顯示與觸控技術的領先地位相輔相成，共同打造完整的智慧座艙整合平台。

Pioneer社長矢原史郎表示，很高興在推動企業願景「創造未來移動體驗」的過程中，CarUX成為新股東，CarUX在智慧座艙顯示與車用解決方案領域，擁有全球經驗與成功實績。