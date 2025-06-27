AGI條款爭議 微軟、OpenAI合約談判卡關

@@@OpenAI@@@崛起替最大外部股東微軟帶來技術與商業利益。美國科技新聞網站The Information披露，雙方近來因通用人工智慧（ＡＧＩ）定義及權限爭議，合約談判卡關，關係急劇惡化，恐影響OpenAI重組與ＩＰＯ（首次公開發行）進度。

中央社報導，回顧微軟與OpenAI合作關係，二○一九年，微軟向OpenAI投資十億美元（約新台幣三百億元）成為其獨家合作夥伴；二○二二年十一月，OpenAI推出ChatGPT意外爆紅，微軟成為最大受益者之一；二○二三年，微軟出資一百億美元助OpenAI發展技術。

雙方合作形式是微軟出資，換取OpenAI智慧財產權及百分之廿營收分潤。根據合約協議，微軟在二○三○年前可使用OpenAI最新技術，不過當中有項條款，就是一旦OpenAI董事會認定其ＡＩ發展已實現通用人工智慧（ＡＧＩ）時，可切斷微軟對新技術的使用權限。

The Information披露，兩公司近來為「ＡＧＩ條款」爆發衝突。合作之初，微軟高層對「ＡＧＩ條款」沒太多顧慮，當時，業界普遍認為ＡＧＩ仍十分遙遠，但OpenAI技術進展迅速，ＡＧＩ已快要實現。

同一時間，OpenAI正朝組織結構重組、營利部門ＩＰＯ方向前進，需要取得外部最大股東微軟的同意。微軟希望OpenAI移除「ＡＧＩ條款」，但OpenAI拒絕讓步。

OpenAI二○一五年成立時，以開發造福全人類的技術為核心理念，當時，阿特曼及另一名創辦人馬斯克（Elon Musk）希望確保最強大的科技不會落入營利公司手中，因此有了與微軟的「ＡＧＩ條款」，來防止微軟取得可能被用來發展核融合等技術的ＡＩ。

微軟則認為，要讓微軟產品脫穎而出，取得OpenAI最新技術是關鍵。

據兩名參與雙方談判的人士透露，隨著OpenAI技術日益進步、業務急速擴張，甚至有時形成威脅，微軟對「能否持續使用最新技術」的擔憂，在過去兩年愈來愈強烈。

過去八個月，雙方談判因「ＡＧＩ條款」陷僵局，這場談判牽涉到更廣泛投資人，包括日本軟銀集團，他們預期OpenAI將推動有史以來最大規模ＩＰＯ、籌措資金。