黃仁勳：機器人接棒AI商機

輝達二十五日召開股東會，輝達執行長黃仁勳表示，除了人工智慧（ＡＩ）外，機器人技術是該公司具有成長潛力的最大市場，而自駕車將是這項技術的第一個主要商業應用。

他高呼「人工智慧（ＡＩ）需求依然強勁」，重申「電腦產業大規模的ＡＩ基礎設施升級才剛開始」，未來目標是數十億個機器人、數億輛自駕車和數十萬個機器人工廠，都將由輝達技術所驅動。

黃仁勳周三在輝達年度股東大會上回答一位與會者的提問時表示，「我們公司有很多成長機會，其中ＡＩ和機器人是最大的兩個領域，代表著數兆美元成長機會。」對於輝達來說，雖然機器人業務目前規模較小，但應用程式需要輝達的資料中心ＡＩ晶片來訓練軟體，市場也需要安裝在自駕車和機器人上的其他晶片。

黃仁勳介紹了輝達Drive晶片平台以及賓士汽車正在使用的自駕汽車軟體，並透露公司最近推出名為Cosmos的人形機器人ＡＩ模型。

「我們致力於有一天，會有數十億台機器人、數億輛自駕車和數十萬座機器人工廠都將由輝達技術驅動。」黃仁勳說，「我們很久以前就不再將自己只視為一家晶片公司了」。

輝達股價周三收盤大漲百分之四點三，每股報收一五四點三一美元，突破一月以來的歷史高點，公司市值來到三點七七兆美元，超越微軟的三點六六兆美元，重奪市值龍頭。自四月低點以來，輝達股價已上漲百分之六十三，市值增加近一點五兆美元。

黃仁勳登高一呼，看好ＡＩ需求才剛啟動，前景一片大好，也讓台積電、鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等主要協力廠，營運再吞定心丸。

台積電董事長魏哲家同樣看旺ＡＩ前景，他六月初在股東會上表示，ＡＩ需求非常強勁，所有客戶都找台積電下單，「我們生意很好」。即便有新台幣匯率波動與關稅不確定性干擾，台積電仍維持四月法說會全年美元營收年增百分之二十四至二十六的目標不變，並預期未來五到十年營運也會「非常好」。

魏哲家也說，人形機器人是ＡＩ發展下一個重要應用領域，台積電人形機器人晶片訂單「很好」，相關成果不用等到明年，現在就可以顯現在財報上。

鴻海發言人巫俊毅日前也在法說會上表示，國外許多幾千億元大型ＡＩ專案，都有鴻海參與其中，這也讓鴻海的ＡＩ伺服器訂單能見度看到二○二七年，訂單已經不是問題，產能才是問題。

緯創總經理林建勳日前也透露，ＡＩ伺服器訂單能見度已看到明年五月，至少未來一年訂單動能都很強勁。