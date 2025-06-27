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外資金童洪進揚 精準出手併日商

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

群創（3481）集團董事長暨執行長洪進揚過去曾有「外資金童」之稱，近日搭上新台幣對美元匯率強升，選在日圓相當低檔時，收購日商Pioneer的100%股權，展現其過人的精準眼光。

洪進揚日前表示，擔任群創董座第一個六年任期已交出總股東報酬率（TSR-Total Shareholder Return）稱冠同業的成績，接下來第二個六年（2025至2030）將持續深化轉型Tier 1車用供應商角色及積極布局半導體先進封裝領域，為公司、股東及其他利害關係人創造更高價值。

洪進揚昨天果斷出手，宣布以約337億元股權價值併購Pioneer，讓以滿足使用者視覺顯示屏與為產品主力的CarUX，與以聽覺和多媒體為主的Pioneer互補結合，提供車用客戶多元化及一站購足的系統整合性服務。

群創子公司CarUX總部位於新加坡，在亞洲設有營運據點與工廠，並在歐洲與亞洲設有四個研發中心，專注於智慧座艙顯示解決方案的設計、開發與製造，致力提升使用者的車內體驗。

而Pioneer自1938年創立以來，開發出多項世界首創的產品與服務，為全球領先的製造商之一。其核心事業為車用電子，在「創造未來移動體驗」的企業願景下，正積極轉型為能解決各種移動領域挑戰的整合型解決方案公司。

股東 群創 美元匯率

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