台幣強升風暴 科技業匯損災情慘重

新台幣兌美元匯率昨（26）日強彈2.26角、收29.165元，創逾三年新高，距離29元整數大關僅一步之遙，半導體、代工、品牌、零組件等科技業者，難逃匯損與毛利率下滑壓力；尤其新台幣本季以來已大幅升值13.7%，電子業新台幣營收恐持續縮水，匯損災情慘重。

由於多數台灣上市櫃科技廠都以美元為主要交易貨幣，並以新台幣呈現營收，新台幣匯率強勢飆升，廠商面臨新台幣營收縮水、甚至難以達標的窘境，毛利率恐遭到壓抑。

半導體業者方面，晶圓代工龍頭台積電董事長魏哲家先前在股東會中提到，匯率波動會影響台積電毛利率與營益率，當新台幣每升值1%，會影響「雙率」各約0.4個百分點。

台積電在4月法說會預估的匯率假設基礎，是1美元兌新台幣32.5元，本季美元營收目標是在284億美元至292億美元之間。法人原預期，台積電下半年毛利率可望挑戰58％上下區間，但受匯率因素干擾，前述預估區間恐將下修。

晶圓代工廠聯電先前也表示，集團營收均以美元計價，新台幣升值會衝擊營收表現，每升值1％，估計侵蝕其毛利率0.4個百分點。

封測龍頭廠日月光投控營運長吳田玉近期提到，新台幣強勢升值短期難免造成影響，匯率起伏本來就是產業應考慮的變項。