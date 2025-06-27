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日圓低檔 群創砸337億併日商Pioneer

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導
群創集團董事長洪進揚。聯合報系資料照
群創集團董事長洪進揚。聯合報系資料照

群創（3481）集團董事長洪進揚昨（26）日宣布，子公司CarUX與全球性投資機構EQT簽訂正式協議，將以股權價值1,636億日圓（約合新台幣337億元）收購日商Pioneer Corporation的100%股權。

這是繼群創集團自2010年耗資1,860億元併購奇美電與統寶的三合一，創下全球面板產業史上規模最大的併購案紀錄之後，15年來又一次大手筆併購案。

洪進揚昨天赴證交所召開重大訊息記者會，他強調，CarUX為專注智慧座艙整合解決方案的Tier 1供應商，CarUX與Pioneer是互補性的強強聯手。其中，Pioneer在車用音響、多媒體系統與人機介面（HMI）軟體開發領域具備全面性技術能力，並與日本豐田TOYOTA及全球主要車廠維持長期穩定合作關係，2024年營收為240億日圓，將對CarUX的成長策略具高度加值潛力。他說明，這項收購案將先由銀行辦理貸款。

洪進揚指出，這項策略性收購將大幅強化CarUX在亞太市場滲透率與全球業務多元性。同時藉由Pioneer在車用音響領域的深耕基礎，CarUX可望躍升為多平台Tier 1供應商。透過整合雙方優勢，聚焦於智慧座艙系統的視覺、音效與人機互動整合，將進一步提升CarUX產品競爭力。結合雙方研發與製造網絡，CarUX將能以更敏捷的地區化能力來服務客戶，並滿足全球車廠與消費者不斷演進的需求。

洪進揚表示，收購案為雙方帶來深具策略意義的協同效益。CarUX將透過Pioneer既有的日本及全球OEM合作基礎，快速擴展其市場版圖，尤其是進入過去難以滲透的日系車廠供應鏈。同時，Pioneer於車用音響與HMI系統軟體開發的專業能力，將與CarUX在顯示與觸控技術的領先地位相輔相成，共同打造完整智慧座艙整合平台。此外，藉由雙方全球研發與製造據點整合，CarUX將可更快速回應全球OEM客戶在地需求。

Pioneer社長矢原史郎表示，很高興在推動企業願景「創造未來移動體驗」的過程中，CarUX成為新股東，其在智慧座艙顯示與車用解決方案領域擁有全球經驗與成功實績。感謝EQT的夥伴關係，並期待與群創集團攜手邁向下一階段成長。

群創 併購

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