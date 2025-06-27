黃仁勳點名自駕車 亞光、凌陽受惠

輝達執行長黃仁勳25日於股東會特別點名自駕車是落實機器人的第一個主要商業應用，加上電動車大廠特斯拉近期在美國德州首次公開測試自動駕駛計程車（Robotaxi）服務，引爆商機。法人看好宸曜、亞光（3019）、凌陽及等台廠供應自駕車必備零組件，同步迎來大商機。

工業電腦廠宸曜自駕車業務耕耘已久，其Robotaxi業務已斬獲中國大陸專案，加上特用車的自駕電腦案子，預期今年自駕車相關業務營收比重將持續放大。

鏡頭廠亞光布局車載鏡頭多年，不僅是特斯拉供應鏈之一，也切入歐美等車廠。亞光董事長賴以仁日前預期，今年車載應用持平去年。亞光去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，營收占比14%。但他強調，車載鏡頭規格持續向上，2026年車載鏡頭逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級。

IC設計廠凌陽近年專注車用晶片、音訊晶片與AIoT晶片設計與開發，並積極跨入AI晶片發展。