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美光報喜 記憶體廠沾光…南亞科、華邦電等吞補丸

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者鐘惠玲／綜合報導
美國記憶體大廠美光（Micron）上季財報優於預期，本季營收展望也破紀錄，華爾街驚艷。路透
美國記憶體大廠美光（Micron）上季財報優於預期，本季營收展望也破紀錄，華爾街驚艷。路透

美國記憶體大廠美光（Micron）上季財報優於預期，本季營收展望也破紀錄，華爾街驚艷，尤其上季資料中心相關業績年增超過一倍，改寫新猷，且用於AI領域的高頻寬記憶體（HBM）業績季增近五成，看好下半年出貨續強，也為AI市況正向發展投下正面的一票。

美光股價26日早盤小漲1%左右。法人指出，美光財報與展望亮眼，主要受惠HBM出貨大好，台灣記憶體廠雖然尚未量產HBM，但隨著AI市況百花齊放，同步引動台廠鎖定的邊緣AI商機爆發，伴隨一線記憶體廠強攻HBM，無暇兼顧標準型記憶體產品，有助整體市況更趨於健康，南亞科（2408）、華邦電等台廠同步沾光。

據了解，華邦電在DDR4市場主攻中低容量的利基型市場，客群包含PC、網通、筆電及車用等領域，南亞科聚焦在PC、手機、伺服器等市場。

美光在美股25日盤後公布，本季（6-8月，會計年度第4季）營收預估約落在107億美元加減3億美元，創新高，相當於年增38％，高於分析師平均預期的98.9億美元；毛利率將提升到42％加減1個百分點；稀釋後每股盈餘預期約2.5美元加減0.15美元，也優於分析師預期的2.03美元。

美光上季財報也讓華爾街驚艷，單季營收季增15％、年增37％至93億美元，優於分析師所估的88.5億美元；毛利率為39％，稀釋後每股盈餘1.91美元，也優於分析師預估的平均值1.6美元，主要受惠於資料中心業務營收較去年同期成長超過一倍。

美光上季現金流大幅改善、達46.1億美元，較前一季39.4億美元和去年同期24.8億美元顯著提升。

美光表示，達到空前盛況的DRAM晶片業務，是推升上季營運的主力，HBM營收較前一季大幅成長近50%。該公司預期，這個會計年度伺服器相關產品出貨量將年增中個位數百分比，主要是得益於AI伺服器的顯著成長。

美光執行長梅羅塔強調，美光正進行「有紀律的投資」，以滿足AI驅動的需求。美光上季資本支出達到26.6億美元，反映公司為滿足AI需求而進行的大規模產能擴張。

美光預期，該公司本會計年度下半年在全球HBM市場份額與其在DRAM市場的整體份額相當，即達到二成以上。

美光正向四家客戶大量出貨HBM，其中包括GPU平台與ASIC平台。美光業務長薩達納指出，上季關稅引發的客戶拉貨力道相當溫和，因此「這不是會讓我們失眠的事」，他並看好今年下半年的需求。

美光表示，其2025會計年度的資本支出預計將為140億美元，絕大部分將用來支持HBM，包括相關設備、建設，後段製造與研發投資等。

美光 AI

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