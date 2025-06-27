輝達重返全球市值龍頭寶座
輝達（NVIDIA）股價25日收盤大漲4.3%，報每股154.31美元，突破今年1月的歷史高點，公司市值膨脹至3.77兆美元，超越微軟的3.66兆美元，重奪全球市值龍頭地位。華爾街投銀甚至看好輝達市值未來將站上6兆美元。
美股26日早盤輝達再漲逾1%，自4月低點以來，輝達股價已上漲63%，市值增加近1.5兆美元。
輝達最新一季財報顯示成長強勁，成為重要利多因素，儘管受到美國限制先進晶片出口到中國大陸影響，但是輝達未來動能仍維持強勁。
微軟、Meta、Alphabet與亞馬遜等科技巨擘的財報也進一步凸顯，輝達的最大客戶群仍積極投資AI基礎設施。根據彭博彙編的供應鏈資料，這四家大廠合計貢獻超過輝達40%的營收。
Allspring投資組合經理人史密斯表示：「我對輝達成長的信心比幾個月前更強，而AI軍備競賽顯然將延續至2025年，甚至可能到2026年。輝達的成長動能明顯已重新建立，且其護城河進一步擴大與加深，顯示其市場地位更為穩固。」
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