黃仁勳：AI需求依然強勁 台積、鴻海等台鏈振奮
輝達（NVIDIA）25日召開股東會，執行長黃仁勳高呼「AI需求依然強勁」，重申「電腦產業大規模的AI基礎設施升級才剛開始」，未來目標是數十億個機器人、數億輛自駕車和數十萬個機器人工廠，都將由輝達技術所驅動。
黃仁勳登高一呼，看好AI需求才剛啟動，前景一片大好，法人指出，台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創、緯穎及英業達等主要協力廠營運再吞定心丸。
黃仁勳在輝達股東會上表示，「輝達有很多成長機會，其中AI和機器人是最大的兩個領域，代表著數兆美元的成長機會」，看好除了AI之外，機器人是公司具有成長潛力的最大市場，而自駕車將是這項技術的第一個主要商業應用。
黃仁勳表示，輝達也為AI晶片提供許多互相搭配的技術，包括軟體、雲端服務和網路晶片，以將AI加速器連接在一起。
黃仁勳強調，輝達品牌正不斷發展，「我們很久以前就不再將自己視為一家晶片公司了」，現在應該被稱為「AI基礎設施」或「運算平台」供應商。
黃仁勳表示，雖然對於輝達來說，目前機器人技術的業務規模相對較小，但應用程式將需要輝達的資料中心AI晶片來訓練軟體，以及安裝在自駕車和機器人上的其他晶片。
他說：「我們致力於有一天，會有數十億台機器人、數億輛自駕車和數十萬座機器人工廠，都由輝達技術驅動。」
台積電董事長魏哲家同樣看旺AI前景，他6月初在股東會上表示，AI需求非常強，所有客戶都找台積電下單，「我們生意很好」。
魏哲家並提到，人形機器人是AI發展下一個重要應用領域，台積電人形機器人晶片訂單「很好」，相關成果不用等到明年，現在就可以顯現在財報上。
鴻海發言人巫俊毅日前也在法說會上表示，鴻海的AI伺服器訂單能見度已看到2027年，且許多國外幾千億美元的大型AI專案，鴻海一定在裡面，這也是為何鴻海的能見度至少兩年到三年，訂單已經不是問題，產能才是問題。
緯創總經理林建勳日前也透露，「竹北AI園區光是幫輝達做AI伺服器，產能就已全滿了」，AI伺服器訂單能見度已看到明年5月，至少未來一年訂單動能都很強勁，需求持續成長。
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