手機直連衛星 要再等兩年

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

數發部24日釋出七組衛星通信頻段，開放「手機直連衛星」應用服務受到關注。中華電信（2412）董事長簡志誠昨（26）日表示，「手機直連衛星」服務最快還要等兩年，但不只「發送SOS簡訊」這樣陽春的功能，還包含語音通話、上網等。

近年蘋果iPhone系列手機支援衛星緊急 SOS服務，SpaceX星鏈（Starlink），攜手美國電信業者T-Mobile及日本KDDI，分別將在美國及日本推出手機直連衛星服務。

現在數發部將釋出衛星頻段，攸關「手機直連衛星」應用。中華電信已打造結合高、中、低衛星的「多軌道衛星服務」，電信龍頭未來對於手機直連衛星服務態度也更受矚目。

簡志誠昨日出席「2025 AI TAIWAN 未來商務展」，會後面對媒體詢問表示，目前手機直連衛星技術標準發展尚不成熟，ITU（國際電信聯盟）計畫2027年確立並宣布相關技術標準，屆時手機直連衛星服務才可望逐漸落地成熟，當然相關服務也不僅限於目前的SOS簡訊，而是會擴大至語音、上網等。

國際標準組織3GPP規劃，將R18標準拓展至5G NTN D2D（手機直連設備），特別強調手機直連衛星。國際電信聯盟（ITU）也將D2D頻段分配列入2027世界無線通信大會（WRC-27）議程，後續待各國政府規劃好相關頻譜，手機直連衛星才可望成真。

簡志誠坦言，什麼時候推出手機直連衛星服務，消費者需不需要，費用是否可接受是兩大關鍵，目前台灣民眾需求並不多，因為行動網路、固網光纖涵蓋都非常高，以中華電信為例，行動網路人口涵蓋高達99%。

針對台灣登山族群需求，政府打造開放山林計畫，中華電信等電信業者也積極建設山林行動網路，簡志誠表示，中華電信也推出「Garmin inReach衛星通訊服務」日租服務，每日租金100元，可發出SOS緊急訊息。

如果真需要衛星手機，中華電信也早有衛星電話服務。

簡志誠表示，兩年前中華電信為強化網路韌性，已經針對總公司經營團隊及各地營運處及網路主管，共發出200多隻衛星電話，的確在風災及地震，通訊全斷時關鍵時刻，派上用場。

近期中華電信計劃推出OneWeb低軌衛星通訊服務，為政府、企業打造完整、可靠的衛星備援解決方案，簡志誠表示，對政府及全台數千家跨國企業來說，衛星通訊服務就類似買「保險」，永遠都不知道什麼時候用的到，但用到一次就「回本」了。

數發部 手機 中華電信

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