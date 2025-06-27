鴻海電動巴士 開進日本

根據路透報導，日本媒體引述接近台灣鴻海消息人士的說法報導，鴻海（2317）接近達成協議，向戴姆勒集團持有的日本「三菱扶桑卡客車公司」（Mitsubishi Fuso Truck and Bus）供應電動巴士。

這將是三菱汽車委託鴻海與裕隆代工電動車之後，拿下的第二家日本企業電動車協議。

根據報導指出，三菱Fuso尋求以自己的品牌銷售鴻海開發的Model T巴士和Model U小巴士。這是三菱Fuso的第一批電動車產品。此外，三菱Fuso和鴻海正尋求成立一家新公司，來管理這些巴士。

這也代表鴻海在5月時宣布與三菱汽車（Mitsubishi Motors）達成合作協議，三菱汽車委託鴻海代工電動車後，鴻海將拿下第二家日本企業的電動車供應協議。

日媒報導，在日本電動巴士市場上，由中國大陸比亞迪，以及委託中國電動車廠製造車輛的「EV Motors Japan」跑在前頭，而商用車廠日野（Hino）和五十鈴（ISUZU）則是販售由雙方合資公司「J-BUS」生產的電動巴士，不過J-BUS若要供應電動巴士給三菱Fuso的話，可能會違反獨占禁止法（反壟斷法或稱競爭法），主因三菱Fuso將和日野進行合併。

鴻海電動車策略長關潤之前在東京都舉行的電動車事業戰略說明會上表示，將在2027年之前、在日本市場開賣包含巴士在內的多款電動車款。關潤指出，將在日本推出乘用車「Model A」、大巴、中巴。但關潤未具體透露會以哪一家企業的品牌進行販售。

鴻海與裕隆合資的鴻華先進在6月18日宣布，與日本三菱汽車簽屬車輛開發合約，從2025年6月18日起至2032年3月31日止，提供設計與製造管理服務，對應右駕市場開發產品，以供應三菱於紐澳市場需求。

鴻華先進表示，與三菱汽車簽署合作備忘錄，鴻華先進將替三菱開發電動車，並將由裕隆代工生產，預計在2026年下半年於澳洲、紐西蘭等市場開始銷售，擴大全球布局。