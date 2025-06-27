鴻海電動車 全球布局+降低成本 二優勢

鴻海（2317）跨入電動車代工領域，有兩優勢，首先，完整的全球布局，鴻海發言人巫俊毅之前表示，全世界沒有一個汽車品牌，可到全世界到處設廠，總是會有某個市場，客人沒有生產基地，因此，鴻海可切入，為客戶在當地組裝電動車。

且汽車業是保護主義產業，具有高關稅特性，不歡迎從國外進口，加上汽車龐大，必須在地組裝，因此，汽車一定要區域製造，鴻海在全球擁有233個據點，可滿足客戶區域製造的需求。

第二，電動車的成本，電子元件占比達50%，有些像手機或是平板電腦加上四個輪子，也就是說，電動車類似電子產品，鴻海一年購買1,700億美元的電子產品，是全球電子元件最大採購者，加上鴻海在電子零組件高度垂直整合，可以為客戶降低生產成本，這也是鴻海的優勢之一。尤其當面臨電子零組件缺貨時，鴻海在方面的優勢，更能凸顯出來。