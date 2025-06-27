手機直連衛星 政府、電信商都有挑戰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

蘋果iPhone支援衛星緊急SOS，SpaceX的星鏈計畫攜手美國T-Mobile、日本KDDI，將推手機直連衛星服務，國際標準也如火如荼進行中，但即使標準在2027年確立，政府、電信商及終端都各有各的挑戰待解。

蘋果使用Globalstar衛星網路，推出衛星緊急SOS（Emergency SOS via Satellite）」服務，支援iPhone 13以上手機，用戶可以在沒有行動網路及無線網路環境下，透過衛星發送求救訊息與位置，目前支援美國、加拿大、英國、德國、法國、澳洲等，但尚未支援台灣、日本、韓國等亞洲市場。

另一方面，星鏈串連全球電信業者，推出手機直連衛星服務，美國T-Mobile與SpaceX的星鏈合作，2024年通過美國主管機關FCC核准，目前仍在Beta階段，今年7月起支援功能僅文字簡訊、多媒體簡訊、短音訊，未來每月收費10美元，未來要擴大至資料傳輸及語音通話。

雖然因為蘋果及星鏈帶起全球對於手機直連衛星服務的熱烈討論，但目前全球手機直連衛星都僅屬於緊急救難簡訊或者是測試性質的服務。

業界分析，這是一個跨越電信、衛星、晶片、終端，甚至天線設計或者是散熱等技術問題，需各國政府與主管機關助攻。

蘋果 美國 手機

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