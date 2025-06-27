鼎炫收購陸企 擴大版圖

電子衡器與EMI材料廠鼎炫-KY（8499）昨（26）日召開重大訊息說明記者會，總經理傅秀月宣布其重要子公司隆揚電子（昆山）股份有限公司（以下簡稱隆揚電子）將以人民幣7.7億元（約新台幣31.57億元）現金，第一階段收購蘇州德佑新材料科技股份有限公司70%股權。

傅秀月說明，隆揚電子此次對德佑新材的收購將分兩步驟進行。首先，隆揚電子將以現金人民幣7.7億元取得德佑新材70%的股權，使其成為隆揚電子的控股子公司，並納入合併報表範圍。

第二步，在第一期業績承諾期（2025年至2027年）屆滿後，隆揚電子將再以現金收購德佑新材剩餘的30%股權，最終目標是實現100%持股，使德佑新材成為隆揚電子的全資子公司。

德佑新材成立於2011年，實收資本額人民幣3,000萬元（約新台幣1.23億元），是一家專注於複合功能性材料研發、生產及銷售的高技術企業。

該公司在高分子功能性材料設計、合成與改性、精密塗佈製造工藝以及分析評估技術等方面擁有豐富經驗與成熟技術，其產品廣泛應用於智慧型手機、筆記型電腦、平板電腦及智慧穿戴設備等消費性電子產品。

傅秀月指出，隆揚電子與德佑新材的此次合作，預計將帶來顯著的綜效。首先，雙方將能研發協同整合技術，共享磁控濺射、精密塗佈等核心技術資源，共同突破消費電子輕量化及新能源汽車高階應用場景的技術瓶頸。

其次，透過供應鏈整合，雙方可藉助在中國、越南、泰國的生產基地及全球採購網絡，有效降低原物料與設備採購成本。

最後，此次合作將有助於布局多元客戶，拓展高附加價值產品，進一步擴大在北美和中國新能源與消費電子客戶的市場份額，形成全方位、多層次的銷售網絡，實現客戶增量與市場突破。