集邦估2030年6G部署啟動 拚手機連結低軌衛星
集邦科技研究總監謝雨珊今天表示，觀察廠商動態，6G部署預計在2030年啟動，未來手機有機會透過6G與低軌衛星連結。
集邦科技（TrendForce）與群益金鼎證券今天舉行「智領新局 科技躍進」研討會，謝雨珊指出，2024年全球5G用戶數約23億，占行動用戶25%，預計2030年底達63億，占行動用戶67%；雖然5G市場仍在擴展，但預估6G部署將在2030年展開，進一步提升網路速度、連接密度。
謝雨珊說，大型基地台除由電信營運商掌握市場，也有開放網路架構（ORAN）這種以聯盟型態投入市場的組織，台灣的網通零組件廠技術能力強，不論是傳統的電信營運商或聯盟都能打入，而小型基站也是台廠開拓的重要市場。
她強調，固定無線接入（fixed wireless access，FWA）服務是台灣網通廠積極投入的市場，如中磊主攻美國市場、智易布局歐洲市場，都擁有土地面積大的特質，光纖網路鋪設不像台灣這麼密集。
集邦解釋，因為電信商過往部署5G NR（NewRadio）基地台時，需投入較高設備和人事成本，並額外付費取得授權頻段。5G FWA基地台部署成本較低，且無須取得授權頻段即可提供服務，大幅提升電信商在低密度人口區域提供固定無線接入（FWA）服務的意願。
另外，美國電信商近年從同步部署光纖與FWA，轉為逐漸聚焦於5G固定無線接入發展，也為台灣網通廠帶來商機。
集邦科技分析師王偉儒表示，今年3月星鏈（Starlink）在全球衛星寬頻用戶累計達540萬人，同時開放手機直連衛星Beta商用服務；4月Kuiper完成首批27顆低軌衛星發射，預計2026年完成1600顆衛星發射，衛星產業布局正在加速。
王偉儒說明，全球主要衛星商加速衛星寬頻服務部署，Starlink、OneWeb等主要衛星商從既有的美國、歐洲市場，逐步往東南亞、非洲各國擴張衛星服務，加上東南亞多國在2025年鬆綁衛星法規，更有利廠商切入市場；而台灣的衛星零組件供應商作為全球主要衛星商的供應鏈，可望同步受惠。
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