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拋棄群豐資金貸與債權8300萬元 光罩：財報無大影響

中央社／ 新竹26日電

台灣光罩董事會今天決議通過拋棄對群豐的資金貸與債權新台幣8300萬元，以讓公司資金募集計畫推進。因對於群豐的轉投資及債權損失已反映於合併財務報表，這次拋棄債權決議對合併財務報表無重大影響。

台灣光罩表示，群豐成立於民國95年，主要從事Micro SD及儲存型快閃記憶體（NAND Flash）封裝業務，因產業競爭激烈及公司技術資源集中等因素，導致持續虧損，近年受產業景氣不佳及消費性固態硬碟（SSD）和記憶體需求低迷影響，虧損持續擴大。

光罩指出，群豐負債總額達新台幣10.57億元，日前股東常會通過公司解散案，經清算人檢查公司財產情形，因資產不足以清償全部債務，向法院聲請宣告破產。

光罩評估，即便群豐資產得以變現，所得金額仍然不足以清償光罩及其他關係人的債權，為使資金募集計畫推進，董事會決議拋棄對群豐的資金貸與債權8300萬元。

光罩表示，群豐為光罩納入合併財務報表的子公司，對於群豐的轉投資及債權損失業已反映於合併財務報表，這次拋棄債權決議對於合併財務報表並無重大影響。

快閃記憶體 光罩

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