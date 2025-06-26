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總部在美國！貿聯40億打造台南廠啟用創造600就業機會

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
貿聯國際台南新廠今天舉行落成典禮，台南市長黃偉哲（右四）出席剪綵。圖／台南市經發局提供
貿聯國際台南新廠今天舉行落成典禮，台南市長黃偉哲（右四）出席剪綵。圖／台南市經發局提供

貿聯國際股份有限公司斥資40億元於台南市安南區設立新廠，今天舉辦落成啟用典禮，成為布局南台灣的重要據點。該廠為貿聯在台南第二個據點，主攻精密連接器製造，預計可創造逾600個就業機會，年營收可望突破20億元。

總部位於美國加州的貿聯國際，是全球知名連接線束大廠，在台北設有營運據點，並於台南歸仁設有研發中心。為因應全球供應鏈布局與分散營運風險，貿聯此次選定台南產業園區設廠，設有涵蓋半導體、軌道運輸、航太、車用與醫療等應用領域的多元產線。新廠具備整合PCB、線材、五金件與外殼的製造能力，並配有先進無塵室，可支援光學元件封裝及整機組裝。

台南市長黃偉哲出席剪綵並致詞表示，貿聯投資案為台南重大招商成果之一，市府透過投資會報平台積極協調、簡化行政流程，協助企業加速取得建照、工廠登記等審核，讓案件儘早落地。他也感謝貿聯集團看好台南產業優勢、持續加碼投資，相信該廠啟用將帶動本地供應鏈發展，為城市注入新動能。

市府經濟發展局長張婷媛指出，貿聯此次投資案係經濟部「投資台灣三大方案」核准通過，廠房面積達1.3萬坪，建築設計符合綠建築規範，並導入高效率節能設備。她強調，台南市府與中央攜手整合資源，近年來主動出擊招商，截至目前已促成254件投資案，總金額達3,066億元，預估可創造超過2萬個工作機會。

面對全球產業變局，市府也持續推動產業轉型升級，廣邀關鍵技術業者進駐，補足價值鏈缺口，促成產業聚落成型。市府強調，將持續擴大招商力道，吸引更多企業與人才落腳台南，強化整體產業競爭力，推升城市經濟量能。

貿聯國際台南新廠今天舉行落成典禮，台南市長黃偉哲出席剪綵。圖／台南市經發局提供
貿聯國際台南新廠今天舉行落成典禮，台南市長黃偉哲出席剪綵。圖／台南市經發局提供
貿聯國際台南新廠今天舉行落成典禮，台南市長黃偉哲（右四）出席剪綵。圖／台南市經發局提供
貿聯國際台南新廠今天舉行落成典禮，台南市長黃偉哲（右四）出席剪綵。圖／台南市經發局提供
貿聯國際斥資40億元興建的台南新廠正式啟用，廠區位於安南區。圖／台南市經發局提供
貿聯國際斥資40億元興建的台南新廠正式啟用，廠區位於安南區。圖／台南市經發局提供

貿聯 綠建築 經濟發展

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