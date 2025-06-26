智崴通過現金增資案 強化橋科布局效益
智崴（5263）26日召開董事會，決議通過現金增資案，增資股數上限4,000,000股。本次增資案主要目的為償還興建橋頭科學園區新廠之銀行借款，並於落成後申請橋頭科學園區新市鎮產業投資抵減。智崴資訊科技橋頭科學園區分公司佔地共2公頃，總投資金額預計達新台幣20億，第一期新建工程，主要為大型高階遊樂設備研發製造使用，預計將於今年(114年)第四季完工。
根據行政院去年(113年) 6月15日核定「有利於高雄新市鎮發展產業適用範圍（第二期發展區）」案，同意園區內約185公頃產業專用區為稅捐減免獎勵地區，鼓勵半導體、航太、智慧機械、精準健康及創新科技等5大產業的廠商進駐園區，可依新市鎮開發條例第24條申請投資抵減營利事業所得稅優惠。據營建署資訊，進駐廠商在橋科園區投資的機器、設備及建築物總額可於正式營運後申請最高15%額度抵減營利事業所得稅。
因應國際大型高階遊樂設備市場需求攀升，智崴選址交通便利的橋頭科學園區設立新廠，作為高階設備研發、製造與測試基地，擴增產能。隨迪士尼宣布十年內投資600億美元，並於阿布達比興建第七座迪士尼樂園以及沙烏地阿拉伯推動「願景2030」帶動需求，橋科廠房的設立將有效補足全球產能缺口。
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