力旺宣布 OTP NeoFuse IP於台積電N3P製程完成可靠度驗證
矽智財（IP）廠商力旺（3529）於26日宣布，其一次性可編程記憶體（OTP）NeoFuse IP已於台積電（2330）N3P製程完成可靠度驗證。
力旺認為，N3P製程為台積電3奈米製程平台中，針對功耗、效能與密度進行優化的先進製程，適用於高效能運算（HPC）、AI、行動裝置及資料中心等領域，而NeoFuse OTP為力旺首個在N3P製程完成驗證的OTP產品。
同時，力旺表示，這次於台積電N3P製程完成可靠度驗證的NeoFuse OTP 解決方案，不僅支援高容量資料儲存，也提供充足空間來實現可靠性機制。這對於需要高密度SRAM的AI 系統單晶片、HPC或汽車應用至關重要，也能靈活適應多元應用場景。
在此基礎上，力旺指出，該公司提供整合NeoPUF技術的NeoFuse OTP安全強化版本，可顯著提升產品的安全性與應用彈性，同時協助客戶節省開發資源、快速導入量產。
力旺提到，NeoFuse OTP已獲多家客戶採用，並完成在N3P製程的設計導入，預計於近期進入晶片試產階段。
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